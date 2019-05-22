Погода в России: синоптики дали прогноз на лето

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Российской газете», каким выдастся начало предстоящего лета. По его словам, предварительные расчёты позволяют говорить о тёплом июне.

Синоптики выяснили, что на большинстве территории России в начале лета установится тёплая погода со средними температурами выше нормы.

Вильфанд отметил, что в последнее время погода «балует» россиян: среднеговдовая температура в 2018 году была выше нормы, прошедшая зима оказалась не суровой, март и апрель 2019-го вошли в число самых тёплых первых весенних месяцев на территории России за всё время метеонаблюдений. Однако, по словам эксперта, на основе метеорологических данных за прошедшие два года говорить об устойчивой тенденции к глобальному потеплению нельзя.

«Климат — масштабная величина, поэтому чтобы вывести стойкую тенденцию, период потепления должен длиться не один десяток лет», — отметил метеоролог.

Также специалист настаивает, что делать выводы о погоде грядущих месяцев на основе климатических особенностей предыдущих некорректно.