Синоптики дали прогноз на лето

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Российской газете», каким выдастся начало предстоящего лета. По его словам, предварительные расчёты позволяют говорить о тёплом июне.
Синоптики выяснили, что на большинстве территории России в начале лета установится тёплая погода со средними температурами выше нормы.
Вильфанд отметил, что в последнее время погода «балует» россиян: среднеговдовая температура в 2018 году была выше нормы, прошедшая зима оказалась не суровой, март и апрель 2019-го вошли в число самых тёплых первых весенних месяцев на территории России за всё время метеонаблюдений. Однако, по словам эксперта, на основе метеорологических данных за прошедшие два года говорить об устойчивой тенденции к глобальному потеплению нельзя.
«Климат — масштабная величина, поэтому чтобы вывести стойкую тенденцию, период потепления должен длиться не один десяток лет», — отметил метеоролог.
Также специалист настаивает, что делать выводы о погоде грядущих месяцев на основе климатических особенностей предыдущих некорректно.
«Когда говорят, что после суровой зимы обязательно наступит жаркое лето или после мягкой зимы стоит ждать прохладное лето, это не научные утверждения. Это лишь человеческая логика, которая природе неведома. После суровой зимы бывает и теплое лето, и очень холодное», — заявил Вильфанд.