Британский развлекательный канал BBC Two анонсировал запуск комедийного ток-шоу «Сегодня вечером с Владимиром Путиным». Об этом сообщает BBC.
В анонсе отмечается, что «всеми любимый мировой лидер» Путин достиг «основной цели — ток-шоу на BBC».
«Забудьте о глобальной политике, скорый запуск двух пилотных эпизодов шоу на BBC знаменует собой окончательную победу Влада, лидера свободного мира», — заявили на телеканале.
В твиттере BBC Press Office опубликован тизер шоу. В нем анимационный президент России приветствует «народ Соединенного Королевства» и рассказывает, что когда он работал вКГБ в 80-х, то был единственным человеком, знакомым с «запретными наслаждениями Запада» — голубыми джинсами и рок-н-роллом.
На BBC Two рассказали, что благодаря «революционным» визуальным эффектам мультипликация Путина сможет ходить и сидеть за столом, беседуя с настоящими гостями перед зрителями в студии в режиме реального времени.
Создателями шоу стали сценарист Джаспер Гибсон и художник-мультипликатор Джоэль Вейч, а озвучивает персонаж Путина актер и писатель Натт Тапли.
Интернет-пользователи встретили анонс шоу без энтузиазма.
«Я никогда не был так счастлив, что отменил свою лицензию на ТВ», — написал в комментариях к тизеру @FeralMcCats.
«Неужели мы страдали недостаточно?» — добавил @XRedTimX.
«Этот тип юмора больше не смешной. Это просто оскорбительно», — отметила @HillingPauline.