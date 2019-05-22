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«КГБ и рок-н-ролл»: «Би-би-си» анонсировала шоу с Путиным 

Рамблер 17 минут назад
Фото: BBC
Британский развлекательный канал BBC Two анонсировал запуск комедийного ток-шоу «Сегодня вечером с Владимиром Путиным». Об этом сообщает BBC.
С короной и усмешкой: каким западные СМИ видят Путина
В анонсе отмечается, что «всеми любимый мировой лидер» Путин достиг «основной цели — ток-шоу на BBC».
«Забудьте о глобальной политике, скорый запуск двух пилотных эпизодов шоу на BBC знаменует собой окончательную победу Влада, лидера свободного мира», — заявили на телеканале.
В твиттере BBC Press Office опубликован тизер шоу. В нем анимационный президент России приветствует «народ Соединенного Королевства» и рассказывает, что когда он работал вКГБ в 80-х, то был единственным человеком, знакомым с «запретными наслаждениями Запада» — голубыми джинсами и рок-н-роллом.
На BBC Two рассказали, что благодаря «революционным» визуальным эффектам мультипликация Путина сможет ходить и сидеть за столом, беседуя с настоящими гостями перед зрителями в студии в режиме реального времени.
Создателями шоу стали сценарист Джаспер Гибсон и художник-мультипликатор Джоэль Вейч, а озвучивает персонаж Путина актер и писатель Натт Тапли.
Интернет-пользователи встретили анонс шоу без энтузиазма.
«Я никогда не был так счастлив, что отменил свою лицензию на ТВ», — написал в комментариях к тизеру @FeralMcCats.
«Неужели мы страдали недостаточно?» — добавил @XRedTimX.
«Этот тип юмора больше не смешной. Это просто оскорбительно», — отметила @HillingPauline.
Комментарии55
Политика , Владимир Путин , BBC News
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