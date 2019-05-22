«КГБ и рок-н-ролл»: «Би-би-си» анонсировала шоу с Путиным

Британский развлекательный канал BBC Two анонсировал запуск комедийного ток-шоу «Сегодня вечером с Владимиром Путиным ». Об этом сообщает BBC.

В анонсе отмечается, что «всеми любимый мировой лидер» Путин достиг «основной цели — ток-шоу на BBC».

«Забудьте о глобальной политике, скорый запуск двух пилотных эпизодов шоу на BBC знаменует собой окончательную победу Влада, лидера свободного мира», — заявили на телеканале.

В твиттере BBC Press Office опубликован тизер шоу. В нем анимационный президент России приветствует «народ Соединенного Королевства» и рассказывает, что когда он работал вКГБ в 80-х, то был единственным человеком, знакомым с «запретными наслаждениями Запада» — голубыми джинсами и рок-н-роллом.

На BBC Two рассказали, что благодаря «революционным» визуальным эффектам мультипликация Путина сможет ходить и сидеть за столом, беседуя с настоящими гостями перед зрителями в студии в режиме реального времени.

Создателями шоу стали сценарист Джаспер Гибсон и художник-мультипликатор Джоэль Вейч, а озвучивает персонаж Путина актер и писатель Натт Тапли.

Интернет-пользователи встретили анонс шоу без энтузиазма.

«Я никогда не был так счастлив, что отменил свою лицензию на ТВ», — написал в комментариях к тизеру @FeralMcCats.

«Неужели мы страдали недостаточно?» — добавил @XRedTimX.