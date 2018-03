С короной и усмешкой: каким западные СМИ видят Путина 

Президент России Владимир Путин вновь оказался на обложке журнала Time — европейская версия известного издания изобразила Путина с ехидной усмешкой и в небольшой короне, напоминающей Большую корону Российской Империи. Впрочем, на Малую корону увенчавший российского лидера головной убор также похож.

Изображение апрельской обложки опубликовано на сайте журнала Time. На ней, кроме портрета Путина, написаны названия двух статей: «Как Владимир Путин планирует остаться на вершине» Михаила Зыгаря (How Vladimir Putin plans to stay on top) и «Почему Россия продолжает тонуть» политолога Айана Бреммера (Why Russia keeps on sinking).