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В тяжелом состоянии: Вилли Токарев госпитализирован в Москве 

Рамблер + ещё 4 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Известный российский шансонье Вилли Токарев попал в реанимацию одной из столичных клиник, сообщает Telegram-канал Mash.
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Отмечается, что артист сам обратился к московским врачам. Медики провели обследование, в процессе которого Токареву стало заметно хуже. Было принято решение поместить певца в реанимацию. В настоящее время, по словам автора сообщения, врачи борются за жизнь артиста.
Вилли Токареву 84 года. Музыкальную карьеру певец начал в 70-х годах прошлого века, эмигрировав в США. В начале 80-х артист приобрёл первую популярность среди русскоязычных эмигрантов. В 1989 году Токарев впервые прибыл в СССР, где состоялись около 70 его концертов. В 90-х Токарев перебрался в Москву. В его послужном списке около 50 записанных альбомов, 3 премии «Шансон года», несколько ролей в российских фильмах и сериалах.
Шоу-бизнес , Вилли Токарев , Москва
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