Опасное перепутье: Горбачев дал совет РФ и США
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что России и США необходимо вести стратегический диалог, потому что ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности.
Порошенко подловили на раздаче паспортов россиянам
Действующий президент Украины Петр Порошенко, раскритиковавший будущего президента Владимира Зеленского за идею выдавать паспорта гражданам РФ, сам предоставил украинское гражданство 180 россиянам.
Скандал в Роскосмосе: Обнаружены огромные хищения
Бывший исполняющий обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрий Панов подозревается в причастности к хищению около 500 миллионов рублей. Большая часть денег передавалась одному из руководителей «Роскосмоса», под ведомством которого находится предприятие.
В Венесуэле начался путч
Венесуэльские власти предпринимают шаги по подавлению попытки военного переворота, устроенного небольшой группой военнослужащих, которые связаны с оппозицией.
Российским дачам настал конец
Из-за новых налогов россияне стремятся избавиться от дач. Как сообщают эксперты, цены на дачные участки снижаются ежегодно. Исключением становится лишь весна, когда стоимость загородных домиков немного вырастает.
Российские моряки погибли "при странных обстоятельствах"
Представитель Федерации профсоюзов Приморского края сообщил, что по неустановленным пока причинам скончались два члена экипажа российского дизель-электрохода "Василий Головнин" компании FESCO, следовавшего в порт Кейптаун.
«Карта заблокирована»: как банки подводят туристов
Собираясь в поездку, не забудьте взять с собой наличные, советуют эксперты в преддверии майских праздников. Сбои в работе банков, блокировка и потеря карты могут серьезно осложнить жизнь путешественникам.
Какой сюрприз готовит россиянам курс рубля
Обозреватель «Ридуса» Игорь Серебряный рассказал, что россияне, собравшиеся на майские праздники за рубеж, опасаются, что их рублевые карточки «серьезно полегчают».
В Чернобыле сделано неожиданное открытие
Британские ученые нашли новые очаги радиоактивного заражения в районе Чернобыльской атомной электростанции, а российские это опровергли.
Лобода покинула РФ после скандала на "Голос. Дети"
Певица Светлана Лобода в Instagram сообщила, что отправляется в отпуск. Не исключено, что отдых звезде потребовался после последних испытаний, связанных с проектом «Голос. Дети».