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Светлане Лободе потребовался отпуск после скандала на шоу «Голос. Дети» 

Teleprogramma.pro + ещё 2 42 минуты назад
Певица Светлана Лобода в Instagram сообщила, что отправляется в отпуск. Не исключено, что отдых звезде потребовался после последних испытаний, связанных с проектом «Голос. Дети». Напомним, что неожиданную победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. После этого обществе поднялась волна возмущения. Многие россияне посчитали, что результаты шоу необходимо пересмотреть, потому что были более достойные победы участники.
Между тем на днях Светлана Лобода вместе с Аллой Пугачевой провела встречу с детьми, которые не смогли победить на «Голосе». Беседа состоялась в элитном ресторане «Ветерок» на Рублевке. Звезды вручили ребятам дипломы, а также ценные призы и деньги. Ранее продюсер Лободы Нателла Крапивина сказала, что для них история проекта «Голос» окончена навсегда. Больше команда украинской исполнительницы в подобных конкурсах участвовать не будет.
Добавим, что многие звезды шоу-бизнеса считают, что победу в шоу «Голос. Дети» одержал представитель Казахстана Ержан Максим. Они требуют пересмотра голосования. Первый канал сейчас проводит свое расследование.
Кстати, за последнее время вокруг Светланы Лободы много скандалов. Так организаторы ее турне по Старому Свету подали на звезду в европейский суд по правам человека. По словам истца, Лобода и ее директор Нателла Крапивина постоянно нарушали условия контракта. В частности, речь идет о тайминге. Некоторые концерты были задержаны на час и более. В результате этого организаторы переплачивали за аренду площадок и люксовые автомобили. Предварительный ущерб оценен в несколько десятков тысяч евро.
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Шоу-бизнес , Видео , Светлана Лобода , Алла Пугачева
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