Лобода отказалась от участия в «Голосе»

Продюсер украинской певицы Светланы Лободы , которая была наставницей победительницы шестого сезона шоу «Голос. Дети», Нателла Крапивина прокомментировала результаты конкурса. Сообщение она опубликовала в своем Instagram.

«Я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные. Я знаю, что интернет взорван, и такого градуса я не чувствовала давно. И это говорит о том, что наши люди умеют чувствовать и сопереживать», — написала она, призвав поклонников не осуждать детей.

Она также подчеркнула, что Светлана Лобода вряд ли продолжит участие в шоу. «Я думаю, для нас история "Голоса" окончена», — заключила Крапивина.

Ранее сообщалось, что Первый канал перепроверит итоги «Голоса». В финале заметили признаки «аномального голосования» в пользу одного из участников. В частности, за пересмотр результатов конкурса выступил певец Валерий Меладзе , который также является одним из наставников.

Финал и суперфинал шоу прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.

Пользователи сети назвали итоги конкурса проплаченными, а номера — позором. За два часа видеоролики с ее финальными песнями собрали 4,6 тысячи дизлайков и только 862 лайка.