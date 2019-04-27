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Лобода отказалась от участия в «Голосе» 

Lenta.ru 41 минуту назад
Продюсер украинской певицы Светланы Лободы, которая была наставницей победительницы шестого сезона шоу «Голос. Дети», Нателла Крапивина прокомментировала результаты конкурса. Сообщение она опубликовала в своем Instagram.
«Я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные. Я знаю, что интернет взорван, и такого градуса я не чувствовала давно. И это говорит о том, что наши люди умеют чувствовать и сопереживать», — написала она, призвав поклонников не осуждать детей.
Она также подчеркнула, что Светлана Лобода вряд ли продолжит участие в шоу. «Я думаю, для нас история "Голоса" окончена», — заключила Крапивина.
Лобода проигнорировала дочку Алсу после ее победы
Ранее сообщалось, что Первый канал перепроверит итоги «Голоса». В финале заметили признаки «аномального голосования» в пользу одного из участников. В частности, за пересмотр результатов конкурса выступил певец Валерий Меладзе, который также является одним из наставников.
Финал и суперфинал шоу прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Пользователи сети назвали итоги конкурса проплаченными, а номера — позором. За два часа видеоролики с ее финальными песнями собрали 4,6 тысячи дизлайков и только 862 лайка.
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Шоу-бизнес , Видео , Валерий Меладзе , Светлана Лобода
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