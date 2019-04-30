В «Роскосмосе» выявили хищения на 500 миллионов рублей

Бывший исполняющий обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрий Панов подозревается в причастности к хищению около 500 миллионов рублей. Большая часть денег передавалась одному из руководителей «Роскосмоса» , под ведомством которого находится предприятие. Об этом во вторник, 30 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на близкие к следствию источники.

Как отмечает издание, похищенные средства были получены на выполнение гособоронзаказа по техническому перевооружению Пермского порохового завода. На нем изготавливают в том числе твердотопливные ускорители для крылатых и баллистических ракет, поэтому в финансировании участвовал «Роскосмос».

Панов арестован на два месяца. Сейчас следователи выясняют, кому из топ-менеджеров госкомпании злоумышленники передавали деньги.

По словам экспертов, мошенническая схема, которую они применяли, была популярна еще в конце 1990-х.

О задержании Панова сообщалось 25 апреля. В начале месяца стало известно, что на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» было похищено более 1,6 миллиарда рублей. Средства выделялись на модернизацию производства и разработку перспективных видов вооружения. По материалам проверок возбуждены уголовные дела.

НПО «Техномаш» — головное предприятие Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» по технологическому обеспечению создания изделий ракетно-космической техники (РКТ).