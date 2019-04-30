«Святое гражданство»: Порошенко поймали на раздаче паспортов россиянам

Ранее на выступлении в Украинском католическом университете во Львове Порошенко призвал «не воспринимать» идею по раздаче "святого украинского гражданства". По его мнению, все «140 миллионов» россиян хотели бы получить украинские паспорта, но просто так их давать нельзя, так как это высокая честь.

Агентство отмечает, что за 2018 год Порошенко дал украинские паспорта 126 гражданам РФ. Их личности не разглашают по закону о защите персональных данных.

В 2017 году при Порошенко гражданство получили 55 россиян.

В частности, во время президентства Порошенко украинские паспорта получили экс-депутат Госдумы Денис Вороненков и российский журналист Айдер Муджабаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса. Для получения гражданства им нужно будет подать заявление в территориальные органы российского МВД и приложить к нему копию уже имеющегося паспорта другого государства. Документы пообещали рассматривать не более трех месяцев.

Зеленский после этого заявил, что российский паспорт — это «право быть арестованным за мирный протест» и «право забыть о наличии прав и свобод». Он заверил, что Украина будет предоставлять гражданство всем людям, страдающим от авторитарных и коррумпированных режимов, «в первую очередь — россиянам, которые сегодня страдают больше всего».

Путин одобрил идею по предоставлению украинского гражданства россиянам. По его мнению, если Россия и Украина взаимно будут выдавать паспорта, то они довольно быстро придут «к общему знаменателю» — общему гражданству.