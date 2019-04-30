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«Украина вопросом не занимается»: в Чернобыле нашли новые очаги заражения 

Рамблер 35 минут назад
Британские ученые нашли новые очаги радиоактивного заражения в районе Чернобыльской атомной электростанции, а российские это опровергли. Об этом сообщает RT.
Сотрудники школы физики Бристольского университета запустили беспилотники с устройством для определения нейтронного и гамма-излучения над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и обнаружили новые очаги радиоактивного заражения в районе деревни Буряковка, что западнее Припяти и четвертого энергоблока ЧАЭС.
«Данный метод изучения радиационной обстановки не является корректным», — заявил RT физик-атомщик Владимир Кузнецов.
По его словам, погрешность исследований с высоты очень велика — делать это следует пешком. Более того, британское исследование не имело особенного смысла, так как все пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС области изучены уже давно.
Кузнецов объяснил, что опасной зона отчуждения становится, лишь когда там происходят пожары — хвойная подстилка в так называемом «рыжем лесу», прилегающем к ЧАЭС, содержит радиоизотопы, которые возносятся в атмосферу, когда она горит.
«Очень важно, чтобы был усилен контроль именно за противопожарной безопасностью в Чернобыле, однако современная Украина этим вопросом в достаточной мере не занимается», — добавил физик.
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Наука и техника , Видео , Владимир Кузнецов , Чернобыль
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