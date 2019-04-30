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Горбачев написал статью о необходимости диалога между Россией и США 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что России и США необходимо вести стратегический диалог, потому что ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности.
"Сегодня США и Россия находятся на опасном перепутье. Они должны остановиться и подумать. Ветераны холодной войны уже говорили. Сейчас пришло время действовать лидерам наших стран", — написал Горбачев в авторской статье в газете Wall Street Journal.
Он привел слова экс-госсекретаря США Джорджа Шульца, бывшего министра обороны США Уильяма Перри и бывшего американского сенатора Сэмюэля Нанна, которые заявляли, что "сдерживание не может защитить мир от ядерной ошибки или ядерного терроризма", такая ситуация возможна, когда между Вашингтоном и Москвой нет устойчивого и значимого диалога.
"Я согласен с ними (Шульцем, Перри и Нанном) о срочной необходимости стратегического диалога между США и Россией. Я также убежден, что ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности", — пишет Горбачев.
Он сравнил ядерное оружие с ружьем, висящим на стене в спектакле, который был написан и поставлен неизвестным человеком, о чьих намерениях мы не знаем.
"Ядерное оружие может быть задействовано из-за технических неполадок, человеческого фактора или компьютерной ошибки. Последнее беспокоит меня больше всего. Компьютерные технологии используются сейчас повсюду. А сколько раз компьютеры и электроника давали сбой в авиации, промышленности, различных системах контроля?", — отметил в статье Горбачев.
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Политика , Видео , Михаил Горбачев , Wall Street Journal , США
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