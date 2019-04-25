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Пока вы не уснули: Россиян предупредили о кризисе 

Рамблер 1 час назад

Остановили «Дружбу»: Минск прекратил транзит российской нефти

Белоруссия остановила транзит «некачественной» российской нефти по нефтепроводу «Дружба», потому что Польша отказалась ее принимать.

"Полный провал": Путин о победе Зеленского

Президент России Владимир Путин считает, что результаты президентских выборов на Украине свидетельствуют об абсолютном провале политики Петра Порошенко.

Пармезанская война: у россиян окончательно отберут хамон

Граница должна быть на замке для тех, кто ввозит из-за рубежа хамон и пармезан — через эти деликатесы ввозится африканская чума свиней, уверены отечественные производители мяса и молока. Европа тоже борется с АЧС, но не в желудках своих граждан, а при помощи строительства заборов.

Россиян предупредили о массовых банкротствах и кризисе

В первом квартале 2019 года объем безнадежных банковских долгов россиян достиг почти 1,6 триллиона рублей.

В целях безопасности: ГИБДД подготовила сюрпризы для будущих водителей

Автоинспекторы предложили нововведения в рамках реформы подготовки водителей, сообщает «Коммерсант». Новые правила, по их мнению, помогут снизить аварийность и «минимизировать коррупционную составляющую».

Рада приняла резонансный закон о языке

Верховная Рада Украины приняла резонансный закон о языке. По нему, единственным государственным официальным языком в стране станет украинский.

Сына Немцова затравили за позицию по Крыму

Сын политика Бориса Немцова Антон на своей странице в Facebook рассказал, как относится к присоединению Крыма. По мнению молодого человека, крымчане сами сделали выбор, и это сможет подтвердить проведение нового референдума.

Где камеры? Звезды не пришли на поминки Началовой

Российские звезды проигнорировали поминки певицы Юлии Началовой, сообщает «Комсомольская правда».

Конец истории? Что будет с русскими на Украине

Не поздравив Владимира Зеленского с победой на президентских выборах, Россия сразу приготовила ему жесткий тест на политическую дееспособность в самой горячей точке Украины — Донбассе. Упрощен порядок выдачи паспортов жителям «народных республик» Донбасса.
Комментарии39
В мире , Видео , Минск
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