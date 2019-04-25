Остановили «Дружбу»: Минск прекратил транзит российской нефти
Белоруссия остановила транзит «некачественной» российской нефти по нефтепроводу «Дружба», потому что Польша отказалась ее принимать.
"Полный провал": Путин о победе Зеленского
Президент России Владимир Путин считает, что результаты президентских выборов на Украине свидетельствуют об абсолютном провале политики Петра Порошенко.
Пармезанская война: у россиян окончательно отберут хамон
Граница должна быть на замке для тех, кто ввозит из-за рубежа хамон и пармезан — через эти деликатесы ввозится африканская чума свиней, уверены отечественные производители мяса и молока. Европа тоже борется с АЧС, но не в желудках своих граждан, а при помощи строительства заборов.
Россиян предупредили о массовых банкротствах и кризисе
В первом квартале 2019 года объем безнадежных банковских долгов россиян достиг почти 1,6 триллиона рублей.
В целях безопасности: ГИБДД подготовила сюрпризы для будущих водителей
Автоинспекторы предложили нововведения в рамках реформы подготовки водителей, сообщает «Коммерсант». Новые правила, по их мнению, помогут снизить аварийность и «минимизировать коррупционную составляющую».
Рада приняла резонансный закон о языке
Верховная Рада Украины приняла резонансный закон о языке. По нему, единственным государственным официальным языком в стране станет украинский.
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Сын политика Бориса Немцова Антон на своей странице в Facebook рассказал, как относится к присоединению Крыма. По мнению молодого человека, крымчане сами сделали выбор, и это сможет подтвердить проведение нового референдума.
Где камеры? Звезды не пришли на поминки Началовой
Российские звезды проигнорировали поминки певицы Юлии Началовой, сообщает «Комсомольская правда».
Конец истории? Что будет с русскими на Украине
Не поздравив Владимира Зеленского с победой на президентских выборах, Россия сразу приготовила ему жесткий тест на политическую дееспособность в самой горячей точке Украины — Донбассе. Упрощен порядок выдачи паспортов жителям «народных республик» Донбасса.