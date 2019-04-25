Конец истории? Что будет с русскими на Украине

Не поздравив Владимира Зеленского с победой на президентских выборах, Россия сразу приготовила ему жесткий тест на политическую дееспособность в самой горячей точке Украины — Донбассе. Упрощен порядок выдачи паспортов жителям «народных республик» Донбасса. Этот указ может иметь серьезные политические последствия для Украины, которая новым законом о языке вычеркивает русский из официальной жизни, и социальные — для России.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал «Указ об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России в упрощённом порядке». Упрощенный порядок получения российского гражданства, действующий с 2002 года, распространяется на «лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Россия по-прежнему не использует в официальных документах понятия «ДНР» и «ЛНР», предпочитая называть их «отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины». Такой формулировкой российские власти подчеркивают, что считают эти территории законной частью Украины.

Сам Путин объяснил свой указ так: «Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и реализовать свои элементарные права. Это вопрос чисто гуманитарного характера».

Позже президент назвал «странной» негативную реакцию Киева на указ.

«Это странно, что решения подобного рода у кого-то вызывают негативную реакцию», — отметил Путин.

Румынию и В качестве примера выдачи паспортов он привел Венгрию Польшу . «В этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств… Я здесь не вижу ничего необычного», — подчеркнул он.

Согласно указу, получение гражданства для жителей ДНР и ЛНР, причем как имеющих украинские паспорта, так и лиц без гражданства, будет занимать три месяца вместо обычных шести и более, а решение будут принимать уполномоченные территориальные органы МВД . Список таких органов по указу определит само МВД России. Паспорта жителям «народных республик» Донбасса будут оформляться преимущественно на территории соседней Ростовской области

Во-первых, Россия тем самым официально занимает конкретную сторону и берет на себя прямую ответственность за жителей территорий, которые сама считает украинскими. Во-вторых, этот шаг показывает недоверие к минскому процессу, который откровенно забуксовал. Впрочем, шансов на выполнение минских договоренностей не было изначально — смысл «Минска-2» был в том, чтобы уменьшить интенсивность войны или заморозить конфликт, но не найти его реальное решение.

В-третьих, Россия готова защищать своих граждан, если Украина решит отбивать территории «народных республик» силой.

Но верно и обратное: Москва тем самым уменьшает политические возможности эскалации военных действий со своей стороны. Потому что это уже нельзя будет списать на «гражданскую войну» — ведь одной из сторон такой войны будут не украинские, а российские граждане.

Не исключена и новая порция санкций против России. Вечером 25 апреля должно состояться экстренное заседание Совета безопасности ООН по просьбе Украины. Позицию США уже выразил спецпосланник Госдепа США по Украине Курт Волкер , который заявил, что это решение России «взято напрямую из оккупационной методички». По словам Волкера, этот шаг «подрывает исполнение минских договоренностей» и «возвращение Донбасса в состав Украины». С российской точки зрения, такого вопроса вообще не существует — Донбасс был и остается частью Украины.

При этом трудно себе представить, что Москва отменит упрощенный порядок выдачи гражданства, даже если Зеленский пойдет на особый статус Донбасса. Такого рода указы отменять очевидно нельзя — это выглядело бы как прямой обман людей, которым Россия официально обещает защиту от имени своего государства. Кроме того, нельзя отменять факт добровольности получения гражданства РФ — паспорта не будут выдаваться поголовно, а желающие стать гражданами жители других стран делают это, как правило, по личным причинам, в том числе социальным. На постсоветском пространстве социальное обеспечение в России едва ли не самое лучшее. А жители ДНР и ЛНР оказались фактически отрезанными от социальной защиты на Украине. Кроме того, на излете президентства Петра Порошенко на Украине принят закон об использовании украинского языка во всех властных структурах, учебных и медицинских заведениях, а также в сфере обслуживания. Таким образом, украинские власти показывают русскоязычным жителям, что их интересы в данном вопросе никого не интересуют.

Насильная украинизация — фактически плевок в лицо владеющих русским языком граждан (это как раз преимущественно жители восточных областей Украины), в числе которых и победивший на выборах Владимир Зеленский. Ему придется справляться с проблемами, вытекаемыми из закона.

Но для самих россиян, в общем-то уже привыкших жить в санкциях и в условиях стабильно падающих реальных доходов, гораздо важнее социальные, а не политические последствия указа. Население ДНР, по оценкам местных властей, составляет 2,3 млн человек. Население ЛНР — 1,5 млн То есть, потенциально речь идет о 3,8 млн новых граждан России. По данным на 1 октября 2017 года, в ДНР жили 679 тысяч пенсионеров. И сейчас их вряд ли стало существенно меньше. Еще около 300 тысяч пенсионеров живет в ЛНР. Теперь как граждане России все эти люди должны получать российские пенсии. Между тем россиянам только что повысили пенсионный возраст, объясняя это тем, что в Пенсионном фонде иначе не хватит денег на выплату пенсий с индексацией на уровень текущей инфляции.

Где Россия возьмет деньги на выплату пенсий еще 900 тысячам пенсионеров?

Если предположить, что все захотят перейти в российское гражданство, то почти 4 миллиона человек предстоит интегрировать в систему социального обеспечения России. Для сравнения, население Крыма, до сих пор остающегося одним из беднейших регионов России по уровню доходов, вдвое меньше. В Абхазии, где Россия впервые применила практику массовой раздачи российских паспортов в начале 2000-х, и вовсе живут всего 240 тысяч человек, а в Южной Осетии — менее 55 тысяч.

Гражданам России из «народных республик» Донбасса, кроме паспортов, нужно будет выдавать и СНИЛС, а также обеспечивать им доступ к системе госуслуг. При этом о массовой эвакуации населения ДНР и ЛНР в Россию речь вроде бы не идет. Представить себе территории одной страны, населенные почти исключительно гражданами другой, достаточно сложно. Тем более что Украина не признает двойного гражданства, а жители «народных республик» для получения российского паспорта не обязаны отказываться от украинского. Выбор гражданства — дело добровольное.

Одно дело просто активно финансово помогать этим территориям, и совсем другое — брать полную ответственность за жизнь на этих территориях. Это вряд ли входит в планы России. К слову, нынешний глава ДНР Денис Пушилин прямо заявляет, что главной целью для «народных республик» является именно вхождение в Россию. Южная Осетия и Приднестровье (в отличие от Абхазии, которая настаивает на статусе отдельного государства) тоже давно хотят стать частью России. При этом Москва признала независимость Южной Осетии, но не признает более 25 лет независимость Приднестровской молдавской республики. То есть, никакого универсального подхода к таким территориям у России нет.

Где будут лечиться эти новые граждане РФ, живущие в Донбассе? Будет ли распространяться на них обязательное медицинское страхование — ведь российский бюджет ОМС явно сверстан без учета тысяч новых граждан? Или гражданские права жителей «народных республик» после получения российского паспорта сведутся лишь к возможности законно пересекать российскую границу? Так вроде и сейчас де-факто они могут это делать по своим паспортам «народных республик», которые печатались в России и в этом смысле тоже являются российскими.

Зеленский пока обозначал свою позицию по Донбассу так, что он против особого статуса для региона, за безусловный возврат всех территорий Донецекой и Луганской областей под украинский контроль и против силового решения этого конфликта.

Он собирался начать некую агитационную войну за Донбасс и вести переговоры с Россией исключительно в присутствии западных союзников, а члены его команды выступали за подключение США к «нормандскому формату».

При этом на Украине, причем в разных ее частях, сильна позиция, состоящая в том, что от Донбасса надо окончательно отгородиться. А у сторонников противоположной позиции — что надо снимать блокаду Донбасса, платить тамошним жителям украинские пенсии и социальные пособия, создать экономически привлекательные условия для добровольного возвращения в «лоно Украины», явно теперь будет меньше аргументов. У России денег на пенсии и социальные пособия точно больше, чем у нынешней Украины.

Будут ли украинские олигархи — прежде всего географически связанный с этими территориями Ринат Ахметов и биографически связанный с новым президентом Игорь Коломойский — пытаться «перекупить» Донбасс денежными вливаниями? Вряд ли такой сценарий кажется реалистичным. При этом Ахметов, похоже, научился договариваться и с властями «народных республик», и с Киевом.

В любом случае очевидно, что Россия делает ставку на длительную заморозку украинского конфликта с постоянной угрозой для Украины интегрировать территории ДНР и ЛНР в свой состав. Такая стратегия продиктована в том числе тем, что в Москве не надеются на принятие Украиной закона об особом статусе Донбасса при новом президенте, как и на скорую нормализацию украинско-российских отношений.