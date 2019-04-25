Где камеры? Звезды не пришли на поминки Началовой 

Российские звезды проигнорировали поминки певицы Юлии Началовой, сообщает «Комсомольская правда».
Юлия Началова скончалась 16 марта в результате остановки сердца на фоне абсцесса, заражения крови, подагры и сахарного диабета. 21 марта певица была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.
40-й день со дня смерти Началовой наступил вчера, однако поминки состоялись 23 апреля, чтобы дочь певицы Вера смогла выступить на концерта, запланированном уже давно.
«Мы заранее посоветовались со священником, и он сказал, что поминки можно организовать накануне, а вот позже нельзя», — рассказала пиарщица Началовой Анна Исаева.
Поминки состоялись в одном из ресторанов в Москве. На них присутствовали около 100 человек — друзья и родственники. При этом такого множества знаменитостей, сколько пришло на похороны Началовой, там не было.
Из звезд на поминках были лишь певица Лариса Долина (крестная мать Веры Началовой), экс-участники группы «Премьер-Министр», с которыми Началова дружила, а также бывший футболист сборной России Евгений Алдонин — экс-супруг артистки.