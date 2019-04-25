Где камеры? Звезды не пришли на поминки Началовой

Российские звезды проигнорировали поминки певицы Юлии Началовой, сообщает «Комсомольская правда».

Юлия Началова скончалась 16 марта в результате остановки сердца на фоне абсцесса, заражения крови, подагры и сахарного диабета. 21 марта певица была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

40-й день со дня смерти Началовой наступил вчера, однако поминки состоялись 23 апреля, чтобы дочь певицы Вера смогла выступить на концерта, запланированном уже давно.

«Мы заранее посоветовались со священником, и он сказал, что поминки можно организовать накануне, а вот позже нельзя», — рассказала пиарщица Началовой Анна Исаева.

Поминки состоялись в одном из ресторанов в Москве. На них присутствовали около 100 человек — друзья и родственники. При этом такого множества знаменитостей, сколько пришло на похороны Началовой, там не было.