Рада приняла резонансный закон о языке

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Парламент Украины принял резонансный закон о языке 

BFM.RU + ещё 3 31 минуту назад
Верховная Рада Украины приняла резонансный закон о языке. По нему, единственным государственным официальным языком в стране станет украинский, передает РИА Новости.
Документ предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Исключения будут касаться только частного общения и религиозных обрядов. Закон предусматривает создание специальной «языковой комиссии», а также должности уполномоченного по его защите. Кроме того, предлагается ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.
Сумма штрафа составит от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 3,4 тысячи гривен до 11,9 тысячи гривен (от 128 долларов до 450 долларов).
Инициаторы закона считают его главной задачей развитие украинского языка как «самобытного языка титульной нации», чтобы укрепить национальное самосознание украинцев и сохранить их национальную культуру, традиции, обычаи, историческую память.
Такое решение в четверг поддержали 278 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу через два месяца со дня его опубликования в официальной прессе, кроме ряда статей.
Действующий президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что готов подписать закон о языке в случае его принятия парламентом 25 апреля.
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Комментарии43
В мире , Видео , Образование , Украина , Петр Порошенко , Верховная Рада , РИА Новости
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