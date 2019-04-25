Сына Немцова затравили за позицию по Крыму

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«Природа отдохнула»: сына Немцова раскритиковали из-за слов о Крыме 

Рамблер + ещё 1 54 минуты назад
Сын политика Бориса Немцова Антон на своей странице в Facebook рассказал, как относится к присоединению Крыма. По мнению молодого человека, крымчане сами сделали выбор, и это сможет подтвердить проведение нового референдума.
«Для меня очень важно, что был проведён референдум, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. И я считаю, что если снова провести референдум, то результаты будут такими же», — написал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Сын политика отметил, что в вопросе Крыма «история расставит все точки над „i“. Многих интернет-пользователей возмутила позиция Немцова-младшего. Они начали сравнивать его с отцом и напомнили, что Борис Немцов считал присоединение Крыма незаконным.
„Вы явно не тянете на аналитика. Видно, что отец вас ваш не образовывал. К сожалению. Думаю, вам надо либо глубже подходить к изучению вопроса, о котором вы пишите, либо не писать о политике ничего. Вы сын такого человека. Это я и другие простые люди могут писать все, что взбрендит. А вы нет“, — заявила Лали Джения.
»Природа отдохнула. Прочитайте доклад вашего отца», — посоветовала Valentina Lukshina.
Другие комментаторы вступились за молодого человека и отметили, что «демократия — это право каждого на свое мнение».
Комментарии18
Общество , Видео , Борис Немцов , Республика Крым
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