Остановили «Дружбу»: Минск прекратил транзит российской нефти

Белоруссия остановила транзит «некачественной» российской нефти по нефтепроводу «Дружба», потому что Польша отказалась ее принимать. Об этом БЕЛТА рассказали главный инженер компании-эксплуататора «Дружбы» в Белоруссии «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго и пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Марина Костюченко

На прошлой неделе в «Белнефтехиме» заявили, что качество российской нефти марки Urals резко упало — повысилось содержание хлоридов. Из-за этого якобы было повреждено оборудование на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

«Российской стороной затягивается принятие оперативных мер. Наши соседи не стали ждать», — рассказала Костюченко минувшим вечером.

По ее словам, все польские НПЗ отказались перерабатывать такую нефть, и поэтому компания-оператор «Дружбы» в Польше, PERN, прекратила прием.

Андрей Вериго пояснил, что отбор нефти в Польше был остановлен в 23:00 по московскому времени. После этого «Гомельтранснефть Дружба» остановила транзит по одной из веток нефтепровода (на западе), сохранив при этом по второй (в сторону Украины).

Вериго отметил, что PERN опасается серьезных промышленных аварий в своей логистической системе и на НПЗ. В свою очередь, Марина Костюченко посетовала на усложнение работы Мозырского НПЗ и трубопроводного транспорта Белоруссии. Она добавила, что происходящее «влечет потерю репутации российских поставщиков нефти в Европу».