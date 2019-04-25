Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Остановили «Дружбу»: Минск прекратил транзит российской нефти 

Рамблер 1 час назад
Белоруссия остановила транзит «некачественной» российской нефти по нефтепроводу «Дружба», потому что Польша отказалась ее принимать. Об этом БЕЛТА рассказали главный инженер компании-эксплуататора «Дружбы» в Белоруссии «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго и пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Марина Костюченко.
На прошлой неделе в «Белнефтехиме» заявили, что качество российской нефти марки Urals резко упало — повысилось содержание хлоридов. Из-за этого якобы было повреждено оборудование на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.
«Российской стороной затягивается принятие оперативных мер. Наши соседи не стали ждать», — рассказала Костюченко минувшим вечером.
По ее словам, все польские НПЗ отказались перерабатывать такую нефть, и поэтому компания-оператор «Дружбы» в Польше, PERN, прекратила прием.
Андрей Вериго пояснил, что отбор нефти в Польше был остановлен в 23:00 по московскому времени. После этого «Гомельтранснефть Дружба» остановила транзит по одной из веток нефтепровода (на западе), сохранив при этом по второй (в сторону Украины).
Вериго отметил, что PERN опасается серьезных промышленных аварий в своей логистической системе и на НПЗ. В свою очередь, Марина Костюченко посетовала на усложнение работы Мозырского НПЗ и трубопроводного транспорта Белоруссии. Она добавила, что происходящее «влечет потерю репутации российских поставщиков нефти в Европу».
Комментарии55
В мире , Видео , Марина Костюченко , Минск , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответный удар: Зеленскому готовят переворот194
США могут ударить по России из космоса229
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв7
Джонни Депп женится на молодой россиянке24
Где камеры? Звезды не пришли на поминки Началовой12
Видео
Где камеры? Звезды не пришли на поминки Началовой
Шоу-бизнес
Остановили «Дружбу»: Минск прекратил транзит российской нефти
В мире
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина
В мире Конфликты
США могут ударить по России из космоса
Оружие Армия
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия
Политика
Педагог вбивал знания в голову ученицы ударами
Происшествия Криминал
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Россия ответила на угрозы США авианосцами
Политика
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме
Пожары В мире
Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение