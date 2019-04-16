Пока вы не уснули: Почему сгорел Нотр-Дам 

Трамп обсудил с турецким министром поставки С-400
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и министр финансов Турции Берат Албайрак провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили поставки российских С-400 на турецкую территорию.
Чиновник объяснил фото с табличкой "Денег нет и не будет"
Администрация Расковского муниципального образования
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил, как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко на 47 процентов.
Случай или знамение? Почему сгорел Нотр-Дам
Причина пожара в соборе Нотр-Дам пока не установлена, говорят в МВД Франции. В прокуратуре Парижа считают, что он начался случайно, а в РПЦ — что это знамение.
Соловьев прокомментировал рост популярности Сталина
«Сталин остается в памяти людей как главнокомандующий великой страны, победившей в самой страшной войне в мире. Остается в памяти эпоха расцвета СССР», — заявил журналист Владимир Соловьев, комментируя результаты опроса «Левада-центра».
Отец Карауловой «в шоке» от решения суда
Отец Варвары Карауловой назвал решение суда об условно-досрочном освобождении дочери торжеством справедливости.
"Утонут все": Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море
Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире программы «Кто против?» озвучил возможные последствия прохода кораблей НАТО и военно-морских сил Украины (ВМСУ) по Керченскому проливу. По словам журналиста, российские военные «сделают всё, чтобы защитить свою страну».
Задобрить Путина? В Крыму обратились к Зеленскому
Один из лидеров запрещенной в России организации «Междлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев попросил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского лично ответить на заданные ему вопросы о Крыме и Донбассе.
России это не понравится: что задумали США?
Сухопутные силы США в апреле 2019 года объявили о намерении разместить в Румынии одну из своих батарей системы заатмосферного перехвата головных частей на конечном участке траектории (THAAD — Terminal High-Altitude Area-Defense).