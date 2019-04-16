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Пока вы не уснули: Почему сгорел Нотр-Дам 

Рамблер 54 минуты назад

Трамп обсудил с турецким министром поставки С-400

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и министр финансов Турции Берат Албайрак провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили поставки российских С-400 на турецкую территорию.

Чиновник объяснил фото с табличкой "Денег нет и не будет"

Администрация Расковского муниципального образования
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил, как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".

Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко на 47 процентов.

Случай или знамение? Почему сгорел Нотр-Дам

Причина пожара в соборе Нотр-Дам пока не установлена, говорят в МВД Франции. В прокуратуре Парижа считают, что он начался случайно, а в РПЦ — что это знамение.

Соловьев прокомментировал рост популярности Сталина

«Сталин остается в памяти людей как главнокомандующий великой страны, победившей в самой страшной войне в мире. Остается в памяти эпоха расцвета СССР», — заявил журналист Владимир Соловьев, комментируя результаты опроса «Левада-центра».

Отец Карауловой «в шоке» от решения суда

Отец Варвары Карауловой назвал решение суда об условно-досрочном освобождении дочери торжеством справедливости.

"Утонут все": Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море

Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире программы «Кто против?» озвучил возможные последствия прохода кораблей НАТО и военно-морских сил Украины (ВМСУ) по Керченскому проливу. По словам журналиста, российские военные «сделают всё, чтобы защитить свою страну».

Задобрить Путина? В Крыму обратились к Зеленскому

Один из лидеров запрещенной в России организации «Междлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев попросил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского лично ответить на заданные ему вопросы о Крыме и Донбассе.

России это не понравится: что задумали США?

Сухопутные силы США в апреле 2019 года объявили о намерении разместить в Румынии одну из своих батарей системы заатмосферного перехвата головных частей на конечном участке траектории (THAAD — Terminal High-Altitude Area-Defense).
Комментарии3
В мире , Видео , Варвара Караулова , Александр Зотов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Мустафа Джемилев , Дональд Трамп , Берат Албайрак , Левада-центр , РПЦ , МВД , НАТО , ИТАР-ТАСС , США
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