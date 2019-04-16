Задобрить Путина? В Крыму обратились к Зеленскому

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«Команду я выгнал»: В Крыму обратились к Зеленскому 

Рамблер 59 минут назад
Один из лидеров запрещенной в России организации «Междлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев попросил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского лично ответить на заданные ему вопросы о Крыме и Донбассе. Об этом он заявил в эфире украинского «5 канала», передает «Лента.ру».
Ранее предвыборный штаб Владимира Зеленского озвучил позицию кандидата по Крыму и Донбассу. В частности, в штабе заявили, что Зеленский не признает референдум о вхождении Крыма в состав России и не собирается разменивать полуостров на мир в Донбассе.
Джемилев считает, что Зеленский должен ответить на вопросы лично.
«Завтра он может сказать: "Я не в курсе, и команды у меня нет, я ее выгнал". Поэтому я хотел бы услышать от самого Зеленского», — сказал политик.
Джемилев также подчеркнул, что его вопросы касались уступок, на которые Зеленский готов идти, чтобы установить добрососедские отношения с Россией.
«Не предусматривает ли это признания аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской области?» — поинтересовался он.
Ранее представители Зеленского озвучили его позицию по Крыму в ответ на вопросы, заданные Мустафой Джемилевым. В частности, в штабе политика заявили, что «разговоров о размене Крыма на мир в Донбассе» не может быть ни при каких обстоятельствах.
Также Зеленский не готов обсуждать отделение принадлежащих Украине территорий. При этом представители Зеленского заявили о необходимости переговоров с Россией, при условии участия в переговорах западных партнеров Украины и проведения этих встреч вне «оккупированных» территорий.
Комментарии47
Политика , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Мустафа Джемилев , Lenta.ru , Республика Крым
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