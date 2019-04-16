«Утонут все»: Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море

Дискуссия на тему возможного противостояния российских войск и сил НАТО развернулась между Соловьёвым и американским экспертом Грэгом Вайнером, который назвал предварительную дату манёвра кораблей НАТО и ВСУ в Азовском море. По его словам, проход через Керченский пролив запланирован на 17-18 апреля 2019 года.

Соловьёв ответил, что ранее о подобных намерениях никто из членов Североатлантического альянса не упоминал. Однако журналист подчеркнул, что подобная акция идёт вразрез с правилами мореходства, и в результате Россия будет вынуждена предпринять решительные меры. В пример ведущий привёл события 2014 года, когда американский эсминец «Дональд Кук» отступил от границ РФ после предупреждающего манёвра российского истребителя.

«Нам наплевать, сколько кораблей. Тонуть, если что, будут все. Мы защитим свою страну, чего бы это ни стоило», — заявил Соловьев.

Комментируя слова Вайнера, который назвал корабли НАТО «гарантией безопасности Украины», телеведущий отметил, что обычно такие инициативы не приводят к положительным результатам. В пример Соловьёв привёл ситуацию в Ираке и Ливии, где гарантии защиты повергли страны в хаос.