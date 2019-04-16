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Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Reuters
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко на 47 процентов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на обнародованные 16 апреля результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Согласно итогам исследования, за Зеленского готовы проголосовать 72,2 процента опрошенных граждан Украины, которые определились с выбором и поучаствуют в голосовании, а за Порошенко — 25,4 процента респондентов. Из общего числа опрошенных 17,9 процента не определились с выбором, 6,3 процента признались, что не планируют голосовать, 1,6 — намерены испортить бюллетень, а еще 8,8 процента отказались отвечать на вопросы социологов.
Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме Крыма, который Киев считает своей территорией, временно оккупированной Россией.
Данные социологической службы «Рейтинг», которые были опубликованы 11 апреля, показывали 30-процентный отрыв Зеленского от Порошенко.
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Комментарии3
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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