Отец Карауловой «в шоке» от решения суда

«Эмоции переполняют»: Отец Карауловой отреагировал на решение суда

Отец Варвары Карауловой назвал решение суда об условно-досрочном освобождении дочери торжеством справедливости.

«Эмоции меня сейчас переполняют, я считаю, что справедливость, наконец, восторжествовала. Думаю, что сегодняшнее заседание суда в какой-то степени войдет в историю», — сказал Павел Караулов в комментарии РБК.

В разговоре с РИА «Новости» Караулов добавил, что семье до сих пор с трудом верится в такое решение.