Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Эмоции переполняют»: Отец Карауловой отреагировал на решение суда 

Рамблер 31 минуту назад
Отец Варвары Карауловой назвал решение суда об условно-досрочном освобождении дочери торжеством справедливости.
«Эмоции меня сейчас переполняют, я считаю, что справедливость, наконец, восторжествовала. Думаю, что сегодняшнее заседание суда в какой-то степени войдет в историю», — сказал Павел Караулов в комментарии РБК.
В разговоре с РИА «Новости» Караулов добавил, что семье до сих пор с трудом верится в такое решение.
Ранее во вторник Вологодский городской суд отпустил по УДО Варвару Караулову, осужденную за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Руководство колонии, где Караулова отбывала заключение, выступало против условно-досрочного освобождения. Девушка находилась в колонии с декабря 2016 года.
Происшествия , Видео , Варвара Караулова , Павел Караулов , Исламское государство , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вскрыта связь Порошенко с Зеленским-"наркоманом"9
России это не понравится: что задумали США?2
Опозорил Киев: телеведущий раскаялся за шутку о Париже6
«Утонут все»: Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море245
«Не имеют обоснований»: Путин раскритиковал космическую отрасль228
Видео
Вскрыта связь Порошенко с Зеленским-"наркоманом"
В мире Украина
Соловьев прокомментировал рост популярности Сталина
Общество
Случай или знамение? Почему сгорел Нотр-Дам
Происшествия В мире
В РПЦ предложили покаяться французам после пожара
В мире Европа
«Утонут все»: Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море
Армия Общество
Отец Карауловой «в шоке» от решения суда
Происшествия
Суд отпустил Караулову
Происшествия
Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО
В мире
«Не имеют обоснований»: Путин раскритиковал космическую отрасль
Политика Наука и техника
«Больше хайпа»: Россиян раскритиковали за цветы к посольству Франции
Общество Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение