Отец Карауловой «в шоке» от решения суда

Отец Варвары Карауловой назвал решение суда об условно-досрочном освобождении дочери торжеством справедливости.
«Эмоции меня сейчас переполняют, я считаю, что справедливость, наконец, восторжествовала. Думаю, что сегодняшнее заседание суда в какой-то степени войдет в историю», — сказал Павел Караулов в комментарии РБК.
В разговоре с РИА «Новости» Караулов добавил, что семье до сих пор с трудом верится в такое решение.
Ранее во вторник Вологодский городской суд отпустил по УДО Варвару Караулову, осужденную за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Руководство колонии, где Караулова отбывала заключение, выступало против условно-досрочного освобождения. Девушка находилась в колонии с декабря 2016 года.