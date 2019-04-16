Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»

Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".

По его словам, табличку ему подарили коллеги, это обычный сувенир, а не "призыв или признание".

Несколько дней назад один из пользователей социальных сетей обратил внимание на приветственное фото на главной странице районной администрации. На снимке запечатлен Зотов, а на его столе, помимо бумаг и канцелярии, стоит табличка "Денег нет и не будет".

Фотография быстро стала вирусной, а пользователи соцсетей окрестили Зотова "самым честным чиновником". Об истории написали несколько региональных СМИ, после чего снимок на сайте муниципалитета отредактировали, убрав провокационную надпись.