Главные события четверга

Кремль увеличит население России за счёт мигрантов

Глава МИД Австрии сообщила о закрытой встрече с Путиным

Порошенко попал в неловкую ситуацию с женщиной

Президент Украины Петр Порошенко во время предвыборной встречи с жителями Черниговской области попытался поцеловать женщину, но она отстранилась.

Россиянам — диабетикам отказали в лекарствах и дали совет

Появились новые данные о состоянии Началовой

Состояние Юлии Началовой улучшилось , однако певица все еще остается в реанимации. Об этом в соцсети Instagram сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.

Минэкономразвития взялось за дачные туалеты

Эксперты назвали самые выгодные в эксплуатации машины

Названа новая причина для отказа от доллара

В России начали производство колбасы из тюленей

В Магадане запустили производство колбасы из тюленей . Ранее мясо этих животных использовалось только для корма на фермах по разведению песца и норки.