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Главные события четверга 

Рамблер 2 часа назад

Кремль увеличит население России за счёт мигрантов

В России создана инфраструктура для привлечения в страну миллионов мигрантов, заявил причастный к ней чиновник.

Глава МИД Австрии сообщила о закрытой встрече с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила о том, что в Москве у нее прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Порошенко попал в неловкую ситуацию с женщиной

Президент Украины Петр Порошенко во время предвыборной встречи с жителями Черниговской области попытался поцеловать женщину, но она отстранилась.

Россиянам — диабетикам отказали в лекарствах и дали совет

Член комитета Государственной Думы по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия») рекомендовал худеть больным диабетом россиянам, отклонив законопроект об их поддержке.

Появились новые данные о состоянии Началовой

Состояние Юлии Началовой улучшилось, однако певица все еще остается в реанимации. Об этом в соцсети Instagram сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.

Минэкономразвития взялось за дачные туалеты

Дачные бани и туалеты могут быть как недвижимым, так и движимым имуществом.

Эксперты назвали самые выгодные в эксплуатации машины

Аналитики назвали самые дорогие и самые дешёвые в обслуживании автомобили, которыми пользуются россияне.

Названа новая причина для отказа от доллара

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов рассказал о новых стимулах для международных расчетов в рублях.

В России начали производство колбасы из тюленей

В Магадане запустили производство колбасы из тюленей. Ранее мясо этих животных использовалось только для корма на фермах по разведению песца и норки.

Россияне отказываются от отпусков

За последний год 56 процентов россиян брали какие-либо кредиты. 12 процентов из них оформили ипотеку (против трех процентов годом ранее).
Комментарии6
В мире , Видео , Антон Силуанов , Петр Порошенко , Николай Герасименко , Владимир Путин , МИД , Единая Россия , Госдума , Минэкономразвития , Минфин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Австрия
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