Кремль увеличит население России за счёт мигрантов
В России создана инфраструктура для привлечения в страну миллионов мигрантов, заявил причастный к ней чиновник.
Глава МИД Австрии сообщила о закрытой встрече с Путиным
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила о том, что в Москве у нее прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Порошенко попал в неловкую ситуацию с женщиной
Президент Украины Петр Порошенко во время предвыборной встречи с жителями Черниговской области попытался поцеловать женщину, но она отстранилась.
Россиянам — диабетикам отказали в лекарствах и дали совет
Член комитета Государственной Думы по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия») рекомендовал худеть больным диабетом россиянам, отклонив законопроект об их поддержке.
Появились новые данные о состоянии Началовой
Состояние Юлии Началовой улучшилось, однако певица все еще остается в реанимации. Об этом в соцсети Instagram сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.
Минэкономразвития взялось за дачные туалеты
Дачные бани и туалеты могут быть как недвижимым, так и движимым имуществом.
Эксперты назвали самые выгодные в эксплуатации машины
Аналитики назвали самые дорогие и самые дешёвые в обслуживании автомобили, которыми пользуются россияне.
Названа новая причина для отказа от доллара
Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов рассказал о новых стимулах для международных расчетов в рублях.
В России начали производство колбасы из тюленей
В Магадане запустили производство колбасы из тюленей. Ранее мясо этих животных использовалось только для корма на фермах по разведению песца и норки.
Россияне отказываются от отпусков
За последний год 56 процентов россиян брали какие-либо кредиты. 12 процентов из них оформили ипотеку (против трех процентов годом ранее).