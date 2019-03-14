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Россиянам с диабетом отказали в лекарствах и посоветовали худеть 

Lenta.ru + ещё 11 4 часа назад
Член комитета Государственной Думы по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия») рекомендовал худеть больным диабетом россиянам, отклонив законопроект об их поддержке, передает «Русская служба BBC».
«Я знаю нескольких депутатов нашей Госдумы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 30-40 килограмм и перестали принимать инсулин, и так далее», — пояснил депутат, не уточнив, где и как именно чиновники сумели вылечить заболевание.
Он также заверил, что те, «кто не хочет болеть сахарным диабетом», должны «заняться собой», а не лечить заболевание фармацевтическими препаратами.
Автор законопроекта Федот Тумусов («Справедливая Россия») пояснил на своей странице в Facebook, что суть инициативы была в том, что принятых правительством мер по обеспечению россиян с диабетом инсулином недостаточно, нужна профилактика и комплексная поддержка: медицинская, социальная и экономическая.
«Я, честно говоря, в шоке. (…) С улыбкой, с шуткой с думской трибуны было сказано, что больным диабетом просто надо худеть — и все у них будет хорошо. То есть им не нужно помогать, ничего не нужно: похудеют — и инсулин не понадобится», — возмутился Тумусов.
Сахарный диабет — хроническая болезнь, при которой поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина (гормона, регулирующего уровень содержания сахара в крови). Диабет второго типа связан с ожирением, а первого — не связан с набором веса и образом жизни.
В октябре прошлого года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тысячи рублей, в которые обходится минимальный продуктовый набор в регионе, достаточно, чтобы составить «сбалансированное, но диетическое» меню. Она также отметила, что «макарошки всегда стоят одинаково», что, по ее словам, не дает оснований для повышения прожиточного минимума. Чиновница была уволена.
В апреле прошлого года депутат Госдумы Петр Толстой советовал россиянам с гипертонией «сплевывать» иностранные медикаменты и лечиться народными средствами, например, отваром боярышника или коры дуба после того, как был внесен проект закона о запрете ввоза в Россию лекарств из США и Европы. Впоследствии депутаты отказались от идеи ограничить ввоз препаратов.
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Политика , Видео , Наталья Соколова , Петр Толстой , Николай Герасименко , Федот Тумусов , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , Русская служба BBC
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