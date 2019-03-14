Россиянам с диабетом отказали в лекарствах и посоветовали худеть

«Я знаю нескольких депутатов нашей Госдумы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 30-40 килограмм и перестали принимать инсулин, и так далее», — пояснил депутат, не уточнив, где и как именно чиновники сумели вылечить заболевание.

Он также заверил, что те, «кто не хочет болеть сахарным диабетом», должны «заняться собой», а не лечить заболевание фармацевтическими препаратами.

Автор законопроекта Федот Тумусов «Справедливая Россия» ) пояснил на своей странице в Facebook, что суть инициативы была в том, что принятых правительством мер по обеспечению россиян с диабетом инсулином недостаточно, нужна профилактика и комплексная поддержка: медицинская, социальная и экономическая.

«Я, честно говоря, в шоке. (…) С улыбкой, с шуткой с думской трибуны было сказано, что больным диабетом просто надо худеть — и все у них будет хорошо. То есть им не нужно помогать, ничего не нужно: похудеют — и инсулин не понадобится», — возмутился Тумусов.

Сахарный диабет — хроническая болезнь, при которой поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина (гормона, регулирующего уровень содержания сахара в крови). Диабет второго типа связан с ожирением, а первого — не связан с набором веса и образом жизни.

В октябре прошлого года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тысячи рублей, в которые обходится минимальный продуктовый набор в регионе, достаточно, чтобы составить «сбалансированное, но диетическое» меню. Она также отметила, что «макарошки всегда стоят одинаково», что, по ее словам, не дает оснований для повышения прожиточного минимума. Чиновница была уволена.