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Минэкономразвития взялось за дачные туалеты 

Рамблер 42 минуты назад
Дачные бани и туалеты могут быть как недвижимым, так и движимым имуществом, пишет «Российская газета».
В настоящее время Министерство экономического развития России готовит проект закона, который уточнит критерии отнесения объектов к тому или иному виду имущества.
Пока же регистрирующие органы руководствуются сложившейся правоприменительной практикой.
Так, в 130-й статье Гражданского кодекса сказано, что недвижимым имуществом являются объекты, которые «прочно связаны с землей» и не могут быть перемещены «без несоразмерного ущерба».
Недвижимое имущество в отличие от движимого подлежит государственной регистрации, однако в настоящее время зачастую возникают споры относительно принадлежности к тому или иному виду имущества дачных бань или, например, туалетов.
Сейчас это определяется сложившейся практикой — если баню и туалет можно разобрать, переместить и собрать снова, то они являются движимым имуществом, а если можно лишь со значительным ущербом — то недвижимым.
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Общество , Видео , Минэкономразвития , "Российская газета"
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