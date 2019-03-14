Минэкономразвития взялось за дачные туалеты

Дачные бани и туалеты могут быть как недвижимым, так и движимым имуществом, пишет Российская газета ».

В настоящее время Министерство экономического развития России готовит проект закона, который уточнит критерии отнесения объектов к тому или иному виду имущества.

Пока же регистрирующие органы руководствуются сложившейся правоприменительной практикой.

Так, в 130-й статье Гражданского кодекса сказано, что недвижимым имуществом являются объекты, которые «прочно связаны с землей» и не могут быть перемещены «без несоразмерного ущерба».

Недвижимое имущество в отличие от движимого подлежит государственной регистрации, однако в настоящее время зачастую возникают споры относительно принадлежности к тому или иному виду имущества дачных бань или, например, туалетов.

Сейчас это определяется сложившейся практикой — если баню и туалет можно разобрать, переместить и собрать снова, то они являются движимым имуществом, а если можно лишь со значительным ущербом — то недвижимым.