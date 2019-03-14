PR-менеджер Ю. Началовой заявила об улучшении состояния певицы

Состояние Юлии Началовой улучшилось, однако певица все еще остается в реанимации. Об этом в соцсети Instagram сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.

«Я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть-чуть лучше. На один шажок лучше, чем было. Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается», — написала А. Исаева.

Ранее СМИ сообщали, что Ю. Началова попала в реанимацию из-за резкого подъема уровня сахара в крови. Позднее А. Исаева заявила Агентству «Москва» , что певица обратилась к московским врачам в целях общего обследования организма после ранее диагностированной подагры.

Позднее появилась информация о том, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. PR-менеджер Ю. Началовой также сообщила Агентству «Москва», что певицу ввели в состояние искусственной комы.

Утром 13 марта А. Исаева заявила агентству, что состояние Ю. Началовой оценивается как тяжелое, она проходит лечение в одной из столичных клиник.