Кремль увеличит население России за счёт мигрантов

Молдавии, Украины и Узбекистана. Институциональную инфраструктуру для обеспечения переселения в Россию жителей сопредельных государств создали в Кремле. Новыми россиянами власти хотят сделать 5–10 млн человек из стран с высокой концентрацией русскоязычного населения — Казахстана

Законодательная работа в этом направлении уже ведётся. Кроме новой Концепции миграционной политики на 2019–2025 годы уже приняты либо готовятся к принятию законы, связанные с вопросами гражданства, пишет «Коммерсант».

Последним шагом по выстраиванию вертикали на этом направлении стало распоряжение президента Владимира Путина от 6 марта о создании рабочей группы по реализации концепции. Туда вошли 24 человека — чиновники министерств и ведомств, депутаты Госдумы . Рабочую группу возглавил руководитель управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников . В декабре глава государства расширил функционал управления Травникова, доверив ему определение приоритетов в сфере миграции.

Через рабочую группу будет вестись вся работа госорганов, связанная с миграционной политикой. Она будет генерировать законодательные изменения, рассматривать инициативы госорганов, вырабатывать решения по вопросам миграции. Реализацией выработанных в Кремле установок будет заниматься комиссия кабмина по миграционной политике, которую возглавляет первый вице-премьер Антон Силуанов

По информации издания, задачу заняться темой миграции поставил Владимир Путин, который в последнее время часто говорит о демографическом кризисе и необходимости создать все условия для переселения соотечественников в Россию.