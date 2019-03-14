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Кремль увеличит население России за счёт мигрантов 

News.ru + ещё 2 51 минуту назад
Фото: News.ru
Институциональную инфраструктуру для обеспечения переселения в Россию жителей сопредельных государств создали в Кремле. Новыми россиянами власти хотят сделать 5–10 млн человек из стран с высокой концентрацией русскоязычного населения — Казахстана, Молдавии, Украины и Узбекистана.
Законодательная работа в этом направлении уже ведётся. Кроме новой Концепции миграционной политики на 2019–2025 годы уже приняты либо готовятся к принятию законы, связанные с вопросами гражданства, пишет «Коммерсант».
Последним шагом по выстраиванию вертикали на этом направлении стало распоряжение президента Владимира Путина от 6 марта о создании рабочей группы по реализации концепции. Туда вошли 24 человека — чиновники министерств и ведомств, депутаты Госдумы. Рабочую группу возглавил руководитель управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников. В декабре глава государства расширил функционал управления Травникова, доверив ему определение приоритетов в сфере миграции.
Через рабочую группу будет вестись вся работа госорганов, связанная с миграционной политикой. Она будет генерировать законодательные изменения, рассматривать инициативы госорганов, вырабатывать решения по вопросам миграции. Реализацией выработанных в Кремле установок будет заниматься комиссия кабмина по миграционной политике, которую возглавляет первый вице-премьер Антон Силуанов.
По информации издания, задачу заняться темой миграции поставил Владимир Путин, который в последнее время часто говорит о демографическом кризисе и необходимости создать все условия для переселения соотечественников в Россию.
Как писал News.ru, заявившая о сильном избиении в супермаркете «Магнит» подмосковного города Щёлково гражданка Таджикистана Хафизахон Бутаева может быть депортирована из России. По её словам, полиция отказалась реагировать на обращение о побоях, так как она якобы не имеет на это права как мигрантка.
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Политика , Антон Силуанов , Максим Травников , Владимир Путин , "Магнит" , Госдума , Молдова , Узбекистан
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