Глава МИД Австрии сообщила о закрытой встрече с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила о том, что в Москве у нее прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным . Кнайсль и Путин общались за закрытыми дверями полтора часа.

«В Москве прошла закрытая встреча главы МИД Австрии и Путина», — сообщает телеканал «Звезда». «Действительно, встреча прошла хорошо», — заявила журналистам сама Кнайсль. Пресс-служба Кремля пока данную информацию никак не комментирует.

Напомним, в августе 2018 года в СМИ широко обсуждался визит президента РФ Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль. Церемония состоялась в федеральной земле Штирия. Российский лидер станцевал с главой МИД Австрии и вручил подарки молодоженам.