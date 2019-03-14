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Глава МИД Австрии сообщила о закрытой встрече с Путиным 

Ura.Ru + ещё 9 1 час назад
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила о том, что в Москве у нее прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным. Кнайсль и Путин общались за закрытыми дверями полтора часа.
«В Москве прошла закрытая встреча главы МИД Австрии и Путина», — сообщает телеканал «Звезда». «Действительно, встреча прошла хорошо», — заявила журналистам сама Кнайсль. Пресс-служба Кремля пока данную информацию никак не комментирует.
Напомним, в августе 2018 года в СМИ широко обсуждался визит президента РФ Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль. Церемония состоялась в федеральной земле Штирия. Российский лидер станцевал с главой МИД Австрии и вручил подарки молодоженам.
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Политика , Видео , В мире , Владимир Путин , МИД , Пресс-служба Администрации Президента РФ , ТК "Звезда" , Австрия , Москва
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