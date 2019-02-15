Путин высказался о полученной травме
Президент России Владимир Путин прокомментировал травму, полученную накануне во время спарринга с олимпийским чемпионом по дзюдо Бесланом Мудрановым.
Лукашенко сделал заявление по объединению с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей точке зрения на тему дальнейшей интеграции с Россией.
«Ивантеевского стрелка» наказали
16-летний подросток, устроивший стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке в сентябре 2017 года, приговорен к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.
Первый канал решил судьбу Друзя и Бера
Знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главного редактора «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера отстранили от участия в программах.
США обвинили в предательстве Европы
Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) невероятно опасен для Европы. Об этом заявил бывший глава военного комитета НАТО, генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят.
На мэра Иванова совершено нападение
Неизвестный избил мэра города Иваново Владимира Шарыпова бейсбольной битой по голове.
Названа вероятная страна следующего Майдана
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не исключает, что победа социалистов на предстоящих парламентских выборах в Молдавии приведет к тому, что Запад организует "майдан" в Кишиневе.
Рассекречены документы об Афганской войне
Минобороны России на официальном сайте открыло новый информационно-исторический раздел с рассекреченными документами, приуроченный к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
В России резко вырастут штрафы за нарушение ПДД
МВД, Минтранс, ЦОДД в рамках борьбы за безопасность дорожного движения предложили увеличить размер денежного взыскания за нарушение ПДД.
Тарасов задержан в аэропорту
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов был задержан правоохранителями в аэропорту Шереметьево по прилёту из Испании
США решили судьбу российских госбанков
Новая редакция законопроекта американских сенаторов о новых санкциях против России стала мягче по отношению к банкам.