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Патрушев не исключил импичмент Додона при победе социалистов в Молдавии 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не исключает, что победа социалистов на предстоящих парламентских выборах в Молдавии приведет к тому, что Запад организует "майдан" в Кишиневе и подтолкнет местных "правых" к импичменту президента Игоря Додона.
В интервью газете "Комсомольская правда" Патрушев напомнил, что по данным соцопросов в избирательной кампании лидирует Партия социалистов, главой которой до избрания президентом был Додон. Партия выступает за развитие отношений как с Россией, так и с Евросоюзом, а также против румынизации независимой Молдавии.
"Однако это Запад не устраивает. В связи с этим правые силы при его поддержке пытаются дискредитировать всенародно избранного президента Игоря Додона, стремятся навязать мнение о целесообразности отстранения социалистов от избирательной кампании. Молдавское общество подталкивается к расколу и конфликтам, избиратели разделяются по принципу — за или против Запада. Это привычная политика творцов "цветных революций". Подобное мы уже наблюдали на Украине в 2014 году, когда был осуществлен государственный переворот", — сказал Патрушев.
"В случае же победы социалистов не исключено, что Запад организует правых на создание молдавского "майдана" в Кишиневе и подтолкнет их к импичменту президента… Вместе с тем хотелось бы, чтобы выборы в Молдавии прошли честно и беспристрастно", — добавил секретарь СБ РФ.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля. Они впервые будут проходить по смешанной избирательной системе. Новые правила предусматривают, что 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 — по округам.
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В мире , Игорь Додон , Николай Патрушев , ЕС , Сбербанк России , Совет безопасности РФ , Комсомольская правда , Кишинёв , Молдова
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