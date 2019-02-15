Патрушев не исключил импичмент Додона при победе социалистов в Молдавии

В интервью газете "Комсомольская правда" Патрушев напомнил, что по данным соцопросов в избирательной кампании лидирует Партия социалистов, главой которой до избрания президентом был Додон. Партия выступает за развитие отношений как с Россией , так и с Евросоюзом , а также против румынизации независимой Молдавии.

"Однако это Запад не устраивает. В связи с этим правые силы при его поддержке пытаются дискредитировать всенародно избранного президента Игоря Додона, стремятся навязать мнение о целесообразности отстранения социалистов от избирательной кампании. Молдавское общество подталкивается к расколу и конфликтам, избиратели разделяются по принципу — за или против Запада. Это привычная политика творцов "цветных революций". Подобное мы уже наблюдали на Украине в 2014 году, когда был осуществлен государственный переворот", — сказал Патрушев.

"В случае же победы социалистов не исключено, что Запад организует правых на создание молдавского "майдана" в Кишиневе и подтолкнет их к импичменту президента… Вместе с тем хотелось бы, чтобы выборы в Молдавии прошли честно и беспристрастно", — добавил секретарь СБ РФ

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля. Они впервые будут проходить по смешанной избирательной системе. Новые правила предусматривают, что 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 — по округам.