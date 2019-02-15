Рассекречены документы к 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Минобороны России на официальном сайте открыло новый информационно-исторический раздел с рассекреченными документами, приуроченный к 30-летию вывода советских войск из Афганистана , сообщили в департаменте коммуникаций военного ведомства.

Советский Союз 15 февраля 1989 года завершил вывод своего военного контингента из Афганистана. Это событие поставило точку в Афганской войне.

"Новый документальный проект раскрывает историю воинских частей, которые с первых дней выполняли интернациональный долг в Афганистане, и рассказывает о подвигах и совершивших их героях. Среди них — генерал-лейтенант Руслан Аушев, впоследствии возглавлявший Республику Ингушетия, начальник Генштаба ВС РФ в 1992 году генерал армии Виктор Дубынин и поэт лейтенант Александр Стовба", — говорится в сообщении.

Среди документов, представленных в разделе, электронные версии исторических формуляров 149-го гвардейского и 181-го мотострелковых полков, а также 122-го стрелкового полка, боевой путь которых начался еще в годы Великой Отечественной войны.

В период Афганской войны полки были задействованы в боевых операциях по окружению и уничтожению мятежников, оказании помощи в установлении легитимной власти в освобожденных районах страны.

"Из рассекреченных документов, открывающих данный раздел, посетители смогут узнать о целях и задачах, стоявших перед ограниченным контингентом советских войск в Демократической Республике Афганистан, о захвате военнослужащими советской армии важных документов, крупных складов вооружения и боеприпасов, а также о награждении отличившихся советских воинов", — отметили в департаменте.

Среди опубликованных документов — перечни наград и почетных званий, присвоенных бойцам и подразделениям, исторические свидетельства того, как налаживался контакт между советскими военнослужащими и мирными жителями Афганистана. В формуляре 149-го мотострелкового полка описываются случаи передачи трактора "Беларусь", который был отремонтирован бойцами для жителей одного из кишлаков, а также подарков афганским детям от пионеров и школьников Ташкентского Дворца пионеров.

Особый интерес, по мнению Минобороны РФ, вызывают учетные карточки некоторых награжденных участников боевых действий. В их числе генерал-лейтенант Руслан Аушев, в мае 1982 года награжденный орденом Ленина и медалью "Золотая звезда" с присвоением звания Героя Советского Союза за оказание интернациональной помощи афганскому народу, и командующий 40-й армией генерал армии Виктор Дубынин, ставший в 1992 году начальником Генерального штаба ВС РФ.