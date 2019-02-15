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Путин получил травму на тренировке по дзюдо 

Рамблер 58 минут назад
Президент России Владимир Путин повредил безымянный палец во время тренировки по дзюдо в сочинском центре спортивной подготовки «Юг-спорт» с представителями сборных команд страны по боксу, дзюдо и вольной борьбе.
Во время спарринга с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым президент получил небольшое повреждение на правой руке, но после наложения обычного пластыря Путин продолжил тренировку. Он провел на татами около часа.
Тренировкой глава государства остался доволен и заявил, что дзюдо помогает ему улучшить настроение и видеть мир без «розовых очков».
Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. В 2006-м он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Имеет черный пояс по карате.
Политика , Фото , Владимир Путин , ЕС , Беслан
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