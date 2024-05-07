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Shaman, Хирург и Стивен Сигал: кто пришел на инаугурацию Путина

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Гости на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
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Гости на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Михаил Синицын/РИА Новости
Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
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Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Михаил Синицын/РИА Новости
Ведущая Юлия Барановская на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
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Ведущая Юлия Барановская на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Михаил Синицын/РИА Новости
Певец Shaman (Ярослав Дронов) перед началом церемонии инаугурации у Большого Кремлевского дворца, 7 мая 2024 года
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) перед началом церемонии инаугурации у Большого Кремлевского дворца, 7 мая 2024 года 
© Павел Бедняков/POOL/ТАСС

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Музыкант, продюсер Владимир Киселев и его супруга певица Елена Север на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
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Музыкант, продюсер Владимир Киселев и его супруга певица Елена Север на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Основатель и лидер байкерского клуба «Ночные волки», глава ОНО «Русские мотоциклисты» Александр Хирург Залдастанов на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
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Основатель и лидер байкерского клуба «Ночные волки», глава ОНО «Русские мотоциклисты» Александр Хирург Залдастанов на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Павел Бедняков/POOL/ТАСС
Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
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Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Певец Стас Михайлов на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
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Певец Стас Михайлов на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Михаил Синицын/РИА Новости
Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Ирина Роднина (слева), первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ Светлана Журова (вторая слева) на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
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Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Ирина Роднина (слева), первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ Светлана Журова (вторая слева) на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Григорий Сысоев/РИА Новости

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Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
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Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Михаил Синицын/POOL/ТАСС
Первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
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Первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Михаил Синицын/POOL/ТАСС
Путешественник Федор Конюхов на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
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Путешественник Федор Конюхов на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Кристина Кормилицына/РИА Новости
Гимнастка Дина Аверина на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
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Гимнастка Дина Аверина на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Михаил Синицын/POOL/ТАСС
Актер и режиссер Иван Охлобыстин (в центре) на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
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Актер и режиссер Иван Охлобыстин (в центре) на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Кристина Кормилицына/РИА Новости

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Певица Диана Гурцкая на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
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Певица Диана Гурцкая на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Михаил Синицын/РИА Новости
Актер Виктор Сухоруков перед началом церемонии инаугурации у Большого Кремлевского дворца, 7 мая 2024 года
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Актер Виктор Сухоруков перед началом церемонии инаугурации у Большого Кремлевского дворца, 7 мая 2024 года 
© Павел Бедняков/POOL/ТАСС
Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков, президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета Олимпийского комитета России Владислав Третьяк, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Евгений Ревенко и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев (слева направо) на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
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Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков, президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета Олимпийского комитета России Владислав Третьяк, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Евгений Ревенко и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев (слева направо) на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Гости перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. Слева – первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина; четвертый слева – президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели; справа – генеральный директор и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, 7 мая 2024 года
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Гости перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. Слева – первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина; четвертый слева – президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели; справа – генеральный директор и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, 7 мая 2024 года 
© Михаил Синицын/РИА Новости
Актер, кинорежиссер, продюсер Игорь Угольников и директор Центрального музея Великой Отечественной войны (Музея Победы) Александр Школьник на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
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Актер, кинорежиссер, продюсер Игорь Угольников и директор Центрального музея Великой Отечественной войны (Музея Победы) Александр Школьник на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Кристина Кормилицына/РИА Новости

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Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле, 7 мая 2024 года
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Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Солдаты Президентского полка вносят государственный флаг на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
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Солдаты Президентского полка вносят государственный флаг на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Александр Казаков/РИА Новости
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле, 7 мая 2024 года
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Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Гости на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
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Гости на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года 
© Григорий Сысоев/РИА Новости

В Большом Кремлевском дворце прошла инаугурация президента России Владимира Путина. На нее были приглашены более 2,5 тыс. гостей. Среди них — главы регионов, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные. Последних в этот раз было особенно много, включая героев СВО.

В числе гостей заметили путешественника Федора Конюхова, актеров Стивена Сигала и Ивана Охлобыстина, художественных гимнасток Дину и Арину Авериных, ведущую Юлию Барановскую, скульптора Зураба Церетели.

«President Putin will be the best», — сообщил Сигал журналистам.

От музыкальной эстрады пришли певцы Стас Михайлов, Shaman и Юркисс, певицы Диана Гурцкая и Лариса Долина. Также на церемонии впервые был ребенок — девятилетняя Раисат Акипова из Дагестана. Девочка стала известной в 2023 году, когда по сети разошлось видео, как она плачет из-за того, что не смогла увидеть Путина во время его приезда в Дербент.

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