Shaman, Хирург и Стивен Сигал: кто пришел на инаугурацию Путина

Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков, президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета Олимпийского комитета России Владислав Третьяк, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Евгений Ревенко и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев (слева направо) на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года