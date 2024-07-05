Татьяна Романенко (настоящее имя Тутты Ларсен) родилась в 1974 году в Донецке. Отец девочки был радиофизиком, а мать — филологом и журналистом. По ее стопам пошла и дочь. Сразу после школы, которую она окончила с золотой медалью, девушка уехала в Москву, где поступила на факультет журналистики МГУ.

Уже во время учебы Татьяна начала работать — стажировалась в рекламном отделе компании BIZ-Enterprises и вела программу «Черная пятница» и «Новости BIZ-TV». Именно тогда и появился ее знаменитый псевдоним. По словам самой журналистки, он образовался из имен лисенка Людвига Ларсена и молодой курочки Тутты Карлсон — персонажей сказки «Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и др.» шведского писателя Яна Улофа Экхольма.

«Я была в абсолютном шоке, когда через два месяца после того, как я начала работать под псевдонимом Тутта Ларсен, позвонил зритель и спросил: «А вы задом наперед это читали?» И люди мне не верили, что это случайность…», — рассказывала ведущая в одном из интервью.



Несмотря на сказочный псевдоним, имидж Ларсен был совсем не детским. Пирсинг в носу, татуировки и короткая стрижка — такой телеведущую запомнила молодежная аудитория MTV.

За свою карьеру журналистка успела поработать на многих каналах и радиостанциях. Со временем поменялись и интересы. В 2008-м, после 10 лет на «MTV Россия», она перешла на «Звезду», где занималась проектами на исторические и семейные темы. А в 2015-м запустила TUTTA.TV — собственный канал, посвященный материнству, воспитанию детей, психологии и отношениям.

С 2009 года Тутта Ларсен замужем за музыкантом Валерием Колосковым. Пара воспитывает троих детей — сына Тутты от первого брака Луку и общих детей Марфу и Ивана.