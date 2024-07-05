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Икона MTV: Тутте Ларсен — 50

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Тутта Ларсен, 2003 год
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Тутта Ларсен, 2003 год 
© Gennadii Sergeev/Global Look Press
Тутта Ларсен со своим первым мужем Максимом Галстьяном в клубе «Свалка», 2000 год
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Тутта Ларсен со своим первым мужем Максимом Галстьяном в клубе «Свалка», 2000 год 
© Natalya Loginova/Global Look Press
Тутта Ларсен, 2005 год
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Тутта Ларсен, 2005 год 
© Alexander Chernykh/Global Look Press
Тутта Ларсен и Александр Анатольевич перед началом церемонии вручения кинонаград «MTV Россия», 2008 год
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Тутта Ларсен и Александр Анатольевич перед началом церемонии вручения кинонаград «MTV Россия», 2008 год 
© Руслан Кривобок/РИА Новости

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Телеведущая Тутта Ларсен перед началом шоу Varekai канадского Cirque du Soleil в спорткомплексе «Лужники» в Москве, 2009 год
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Телеведущая Тутта Ларсен перед началом шоу Varekai канадского Cirque du Soleil в спорткомплексе «Лужники» в Москве, 2009 год 
© Антон Денисов/РИА Новости
Тутта Ларсен, озвучившая персонажа Фрэнни, около афиши мультфильма «В гости к Робинсонам», 2007 год
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Тутта Ларсен, озвучившая персонажа Фрэнни, около афиши мультфильма «В гости к Робинсонам», 2007 год 
© Александр Саверкин/ТАСС
Ведущая передачи «Девчата» Тутта Ларсен во время съемок на телеканале «Россия», 2010 год
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Ведущая передачи «Девчата» Тутта Ларсен во время съемок на телеканале «Россия», 2010 год 
© Алексей Ладыгин/ТАСС
Теле-радиоведущая Татьяна Романенко во время эстафеты Паралимпийского огня в Москве, 2014 год
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Теле-радиоведущая Татьяна Романенко во время эстафеты Паралимпийского огня в Москве, 2014 год 
© Михаил Воскресенский/РИА Новости
VJ МариКа и Тутта Ларсен на церемонии MTV Russia Movie Awards, 2008 год
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VJ МариКа и Тутта Ларсен на церемонии MTV Russia Movie Awards, 2008 год 
© Alexander Keltik/Global Look Press

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Тутта Ларсен на фестивале ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства «Сады и люди» на ВДНХ, 2020 год
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Тутта Ларсен на фестивале ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства «Сады и люди» на ВДНХ, 2020 год 
© Гавриил Григо/ТАСС
Телеведущие Тутта Ларсен и Ксения Собчак на презентации благотворительного проекта «Поделись улыбкой» в ЦСК «Гараж», 2013 год
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Телеведущие Тутта Ларсен и Ксения Собчак на презентации благотворительного проекта «Поделись улыбкой» в ЦСК «Гараж», 2013 год 
© Зураб Джавахадзе/ТАСС
Тутта Ларсен на Международной выставке-форуме «Россия», 2024 год
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Тутта Ларсен на Международной выставке-форуме «Россия», 2024 год 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Тутта Ларсен с мужем, певцом Валерием Колосковым, и сыном Иваном перед началом торжественной церемонии вручения III Национальной премии интернет-контента для авторов социально значимых проектов в киноконцертном комплексе «Мосфильм», 2024 год
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Тутта Ларсен с мужем, певцом Валерием Колосковым, и сыном Иваном перед началом торжественной церемонии вручения III Национальной премии интернет-контента для авторов социально значимых проектов в киноконцертном комплексе «Мосфильм», 2024 год 
© Кристина Кормилицына/РИА Новости

Татьяна Романенко (настоящее имя Тутты Ларсен) родилась в 1974 году в Донецке. Отец девочки был радиофизиком, а мать — филологом и журналистом. По ее стопам пошла и дочь. Сразу после школы, которую она окончила с золотой медалью, девушка уехала в Москву, где поступила на факультет журналистики МГУ.

Уже во время учебы Татьяна начала работать — стажировалась в рекламном отделе компании BIZ-Enterprises и вела программу «Черная пятница» и «Новости BIZ-TV». Именно тогда и появился ее знаменитый псевдоним. По словам самой журналистки, он образовался из имен лисенка Людвига Ларсена и молодой курочки Тутты Карлсон — персонажей сказки «Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и др.» шведского писателя Яна Улофа Экхольма.

«Я была в абсолютном шоке, когда через два месяца после того, как я начала работать под псевдонимом Тутта Ларсен, позвонил зритель и спросил: «А вы задом наперед это читали?» И люди мне не верили, что это случайность…», — рассказывала ведущая в одном из интервью.

Несмотря на сказочный псевдоним, имидж Ларсен был совсем не детским. Пирсинг в носу, татуировки и короткая стрижка — такой телеведущую запомнила молодежная аудитория MTV.

За свою карьеру журналистка успела поработать на многих каналах и радиостанциях. Со временем поменялись и интересы. В 2008-м, после 10 лет на «MTV Россия», она перешла на «Звезду», где занималась проектами на исторические и семейные темы. А в 2015-м запустила TUTTA.TV — собственный канал, посвященный материнству, воспитанию детей, психологии и отношениям.

С 2009 года Тутта Ларсен замужем за музыкантом Валерием Колосковым. Пара воспитывает троих детей — сына Тутты от первого брака Луку и общих детей Марфу и Ивана.

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