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Лукашенко сделал заявление по объединению Белоруссии и России 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей точке зрения на тему дальнейшей интеграции с Россией. По его словам, этот вопрос граждане двух стран в первую очередь должны адресовать самим себе.
"Насколько вы готовы, настолько мы будем выполнять вашу волю", — заявил белорусский лидер, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
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"Мы и завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет. Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это — вопрос", — отметил Александр Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что если народы к этому не готовы, то "какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то", передает РИА Новости.
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Политика , Видео , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости
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