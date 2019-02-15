Первый канал решил судьбу Друзя и Бера

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Решена судьба Друзя и Бера 

Рамблер + ещё 3 36 минут назад
Знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главного редактора «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера отстранили от участия в программах. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, решение было принято руководством «Первого канала» и производителями программ.
"Репутационный вред нанесен… телеигре "Что? Где? Когда?" и Первому каналу как вещателю. В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?", — приводит заявление канала ТАСС.
Бер назвал решение о своем отстранении справедливым с точки зрения внутренней организации программы. Он заявил, что виноват перед коллегами, так как сделал их заложниками ситуации. Однако редактор подчеркнул, что продолжит отставить свою правоту.
Ранее Бер обвинил Друзя в попытке подкупить его ради выигрыша в «Кто хочет стать милионером?. По словам Бера, это произошло перед съемками программы в ноябре 2018 года.
Бер попросил Международную ассоциацию клубов „Что? Где? Когда?“ дисквалифицировать Друзя в качестве игрока, организатора турниров и функционера. Друзь после публикации обвинений заявил РБК, что все было наоборот: якобы именно Бер предложил ему сделку.
Друзь и игравший с ним знаток Виктор Сиднев в ходе той программы не смогли ответить на последний вопрос. Они завершили игру с несгораемой суммой в 200 тысяч рублей.
Глава телекомпании „Красный квадрат“ (производит „Кто хочет стать миллионером?“) Илья Кривицкий заявил, что результаты игры Друзя будут аннулированы, а выигрыш выплачен не будет.
Комментарии33
Общество , Видео , Виктор Сиднев , Илья Кривицкий , РБК , ИТАР-ТАСС
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