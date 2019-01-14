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Главные события понедельника 

Рамблер 2 часа назад

Россия приняла решение по Курилам

Глава российской дипломатии Сергей Лавров отметил, что между Москвой и Токио имеются существенные разногласия в вопросе мирного договора.

Слова Абэ о США разозлили Лаврова

Высказывания советника премьера Японии Синдзо Абэ о роли США в российско-японских переговорах по мирному договору являются возмутительными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лукашенко призвал закончить "недоразумение" в Донбассе

Вооруженный конфликт в Донбассе — «недоразумение». Об этом, как сообщает БелТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В доме в Ростовской области взорвался газ

Два этажа жилого многоквартирного дома в городе Шахты обрушились в результате взрыва бытового газа.

Медведев поставил на место Лукашенко

Резкие заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Москва может потерять союзника в лице республики, прокомментировал глава правительства России Дмитрий Медведев.

Появились подробности избиения педагога учениками

Ученица школы №27 в Сызрани (Самарская область) рассказала подробности избиения учительницы несколькими школьниками во время урока физкультуры.

Место крушения Boeing 707 попало на видео

В понедельник, 14 января, под Тегераном потерпел крушение грузовой Boeing 707, следовавший из Бишкека. На его борту находились десять (по другим данным, 16) человек.

Электромобили в России получат "зеленые" номера

Советник руководителя рабочей группы НТИ «Автонет» РоманМалкин заявил, что владельцы электромобилей, поставленных на учёт в России, в будущем, возможно, будут получать регистрационные знаки зелёного цвета.

Кокорин пожаловался на обострение травмы

Арестованный футболист Александр Кокорин пожаловался на боли в травмированном колене.

Украину сняли с эстафеты по биатлону

Сборную Украины по биатлону сняли с мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Ипотека становится безнадежной

Объём «безнадёжной» ипотеки (кредиты, платежи по которым просрочены более чем на 90 дней) увеличился в прошлом году на 20%.
Комментарии23
В мире , Видео , Синдзо Абэ , Дмитрий Медведев , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , Александр Кокорин , Boeing , Правительство РФ , РИА Новости , Reuters , США
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