Слова Абэ о США разозлили Лаврова

Лавров возмутился высказываниями Токио о роли США в переговорах России и Японии

Также он возмутился высказываниями Токио о связи интереса США в заключении мирного договора со сдерживанием Китая в регионе. По мнению министра, такие заявления неприемлемы, передает РИА «Новости»

В понедельник Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно сообщил, что Москва и Токио 14 января начинают переговоры над проблемой мирного договора. При этом российский министр заметил, что у стран сохраняются существенные разногласия по этой теме.