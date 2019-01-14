Слова Абэ о США разозлили Лаврова

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Мэр Гданьска умер после покушения

Лавров возмутился высказываниями Токио о роли США в переговорах России и Японии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Высказывания советника премьера Японии Синдзо Абэ о роли США в российско-японских переговорах по мирному договору являются возмутительными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Также он возмутился высказываниями Токио о связи интереса США в заключении мирного договора со сдерживанием Китая в регионе. По мнению министра, такие заявления неприемлемы, передает РИА «Новости».
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что двусторонний диалог Москвы и Токио складывается без участия Вашингтона.
В понедельник Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно сообщил, что Москва и Токио 14 января начинают переговоры над проблемой мирного договора. При этом российский министр заметил, что у стран сохраняются существенные разногласия по этой теме.
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Политика , Видео , Синдзо Абэ , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , США , Япония
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