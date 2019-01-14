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В доме в Ростовской области произошел взрыв газа 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Два этажа жилого многоквартирного дома в городе Шахты обрушились в результате взрыва бытового газа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ростовской области.
Там рассказали, что первая информация о взрыве в газифицированном доме №16 1993 года постройки по улице Хабарова поступила в МЧС около 6:20 по московскому времени.
Прибывшие на место ЧП оперативные службы обнаружили два этажа одного из подъездов, восьмой и девятый, обрушенными. Повреждены в результате взрыва были четыре квартиры, по две на этаж, из 72-х, которые есть в доме. Специалисты уже выяснили, что эпицентр взрыва находился на девятом этаже.
После инцидента из дома были эвакуированы 140 человек, пятеро были спасены, информации о пострадавших нет.
Об отсутствии данных о погибших ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области Василия Голубева, который выехал на место взрыва.
Замглавы Шахт по социальному развитию Павел Стуров рассказал агентству, что в расположенной неподалеку от места взрыва школе №23 создается пункт временного размещения эвакуированных жителей дома.
Утром 31 декабря взрыв газа произошел в жилом доме в Магнитогорске. В результате частичного обрушения одного из подъездов погибли 39 человек.
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Происшествия , Видео , Пожары , Василий Голубев , Павел Стуров , МЧС , ИТАР-ТАСС , Ростовская Область
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