В доме в Ростовской области произошел взрыв газа

Два этажа жилого многоквартирного дома в городе Шахты обрушились в результате взрыва бытового газа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ростовской области

Там рассказали, что первая информация о взрыве в газифицированном доме №16 1993 года постройки по улице Хабарова поступила в МЧС около 6:20 по московскому времени.

Прибывшие на место ЧП оперативные службы обнаружили два этажа одного из подъездов, восьмой и девятый, обрушенными. Повреждены в результате взрыва были четыре квартиры, по две на этаж, из 72-х, которые есть в доме. Специалисты уже выяснили, что эпицентр взрыва находился на девятом этаже.

После инцидента из дома были эвакуированы 140 человек, пятеро были спасены, информации о пострадавших нет.

Об отсутствии данных о погибших ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области Василия Голубева , который выехал на место взрыва.

Замглавы Шахт по социальному развитию Павел Стуров рассказал агентству, что в расположенной неподалеку от места взрыва школе №23 создается пункт временного размещения эвакуированных жителей дома.

Утром 31 декабря взрыв газа произошел в жилом доме в Магнитогорске. В результате частичного обрушения одного из подъездов погибли 39 человек.