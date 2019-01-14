Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе

Лукашенко призвал заканчивать «недоразумение» в Донбассе

"Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать… Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", — заявил Лукашенко в понедельник в Минске, обсуждая с лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Медведчуком кризис на востоке Украины.

Белорусский президент отметил, что ему очень важно услышать позицию Медведчука, точку зрения на происходящее на Украине. Кроме того, добавил Лукашенко, он знает о позиции украинского политика по вопросу нормализации отношений между Россией и Украиной.

"С точки зрения нашего дальнейшего поведения — Беларуси — нам очень важна информация… Я бы даже сказал, что вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации. Я должен либо убедиться в своей позиции, либо отойти от нее, если я не прав", — сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что для него "эта встреча очень важна".

Со своей стороны Медведчук отметил роль Белоруссии и лично Лукашенко в мирном урегулировании в Донбассе. Он подчеркнул, что Белоруссия предоставила площадку для переговоров по ситуации в Донбассе и принятые впоследствии минские соглашения продолжают восприниматься как единственный план мирного урегулирования. В то же время политик с сожалением констатировал, что они не исполняются. "Но все-таки все стороны… понимают, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске", — сказал Медведчук.