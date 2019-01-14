Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе

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Лукашенко призвал заканчивать «недоразумение» в Донбассе 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с украинским политиком, представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком ситуацию на Украине, высказавшись за скорейшее урегулирование конфликта на востоке страны.
"Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать… Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", — заявил Лукашенко в понедельник в Минске, обсуждая с лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Медведчуком кризис на востоке Украины.
Белорусский президент отметил, что ему очень важно услышать позицию Медведчука, точку зрения на происходящее на Украине. Кроме того, добавил Лукашенко, он знает о позиции украинского политика по вопросу нормализации отношений между Россией и Украиной.
"С точки зрения нашего дальнейшего поведения — Беларуси — нам очень важна информация… Я бы даже сказал, что вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации. Я должен либо убедиться в своей позиции, либо отойти от нее, если я не прав", — сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что для него "эта встреча очень важна".
Со своей стороны Медведчук отметил роль Белоруссии и лично Лукашенко в мирном урегулировании в Донбассе. Он подчеркнул, что Белоруссия предоставила площадку для переговоров по ситуации в Донбассе и принятые впоследствии минские соглашения продолжают восприниматься как единственный план мирного урегулирования. В то же время политик с сожалением констатировал, что они не исполняются. "Но все-таки все стороны… понимают, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске", — сказал Медведчук.
"Для многих украинцев, которые хотят мира на Донбассе, Минск стал не просто площадкой братского, дружеского белорусского народа, а еще и надеждой, что мирное урегулирование все-таки наступит", — подчеркнул он.
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Комментарии
В мире , Видео , СНГ , Украина , Виктор Медведчук , Александр Лукашенко , Минск
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