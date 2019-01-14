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Появились подробности избиения школьниками учительницы 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Ученица школы №27 в Сызрани (Самарская область) рассказала подробности избиения учительницы несколькими школьниками во время урока физкультуры. Об этом сообщает телеканал «360».
Девушка заявила, что напавший на преподавательницу восьмиклассник — известный хулиган, который часто вступал в драки и избивал людей. По ее словам, некоторые одноклассники восхищались поведением школьника и называли его героем, что ему очень нравилось.
Школьница отметила, что конфликт произошел во время урока в четверг, 10 января. На занятия девятого класса пришел восьмиклассник, у которого уже был конфликт с одним из учащихся. Произошла драка, в которую вмешалась учительница.
«Учительница встала перед нападавшими и вытянула руки, закрывая собой пострадавшего ученика», — приводит слова свидетелей местный телеканал КТВ-Луч.
Агрессору это не понравилось, и он ударил женщину по голове.
В драке участвовали также двое одноклассников потерпевшего, однако девушка не смогла рассказать об их роли в конфликте. В это время учащиеся играли в волейбол в спортзале, но, увидев лежащую на полу учительницу, позвали завуча и медсестру. Восьмиклассник остался на месте преступления.
По информации свидетельницы, педагог не потеряла сознание сразу после удара. Она отказалась от госпитализации, однако ночью почувствовала себя плохо и упала в обморок. После этого ее отвезли в больницу, где диагностировали сотрясение мозга. Помимо преподавательницы, пострадал и девятиклассник: его увезли на скорой после драки.
13 января сообщалось, что школьники избили учительницу до потери сознания после того, как она попыталась разнять драку двоих учеников. Она получила удар по голове от 15-летнего учащегося. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гематомы, ее госпитализировали.
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