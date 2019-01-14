Мы ничего не обещали: Медведев поставил на место Лукашенко

"При этом хочу еще раз напомнить, что, во-первых, мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких", — подчеркнул он в ходе совещания с вице-премьерами.

Медведев напомнил, что Россия оказывает Белоруссии крупную кредитную помощь в условиях, когда ей самой закрыт доступ на западные финансовые рынки.

Премьер-министр добавил, что этот объем превышает 6,5 миллиарда долларов. И здесь не учитывается связанный кредит на строительство АЭС, передает "Интерфакс" . Более того, Москва не требует возврата этих кредитов. Напротив, российская сторона пролонгирует их по просьбе партнеров. По его словам, Минск должен ценить это.

"По сути, мы помогаем, занимая деньги из нашей экономики", — сказал Медведев.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять своего единственного союзника на западном направлении. По его словам, это произойдет, если переговоры с Москвой по компенсации в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере не завершатся успешно. При этом Лукашенко не считает, что отсутствие договоренностей c российской стороной станет катастрофой для республики.

Резкий выпад Лукашенко позднее прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова . Она напомнила, что Белоруссия является надежным союзником и партнером России, что "закреплено, в частности в концепции внешней политики нашей страны". Кроме того, курс Москвы на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению.

Перед этим Лукашенко отмечал, что рассчитывает на финансовую помощь со стороны России в связи с проведением налогового маневра в нефтяной отрасли нашей страны. По его подсчетам, потери белорусского бюджета составят 10,5 миллиарда долларов.