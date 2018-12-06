Главные новости четверга

Украина разрывает дружбу с Россией

Украина перебрасывает десантников к границе с Россией

Умерла Галина Анисимова

"Дорогой Эдисон!" (1986)

Появились первые версии ЧП в московской школе

Глава МИД Канады раскритиковала Москву на русском

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд подвергла критике Россию за инцидент в Керченском проливе

Украинским кораблям разрешили стрелять на поражение

ГИБДД просит отложить ввод новых автономеров

Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио

Китай отвернулся от России

Надежды российских властей найти в Китае замену убегающим западным капиталам оказались тщетными. Китайские инвесторы выводят свои деньги так же, как и все остальные.

Медведев пообещал россиянам рост зарплат

Цифры по росту реальных доходов населения могут показаться скромными, но это объективные данные, указывающие на то, что властям удалось переломить тренд, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев