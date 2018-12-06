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Украинским кораблям разрешили стрелять на поражение 

Рамблер + ещё 1 33 минуты назад
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Верховная рада разрешила морской охране Госпогранслужбы открывать огонь на поражение без предупреждения, защищая украинские корабли, передаёт УНИАН.
За соответствующие поправки в закон «О прилегающей зоне Украины» проголосовали 244 депутата.
Кроме того, документ предусматривает право пограничников останавливать, осматривать, задерживать и даже преследовать суда-нарушители, чтобы привлечь экипаж к ответственности. Согласно закону погоня прекращается, когда судно зайдет в территориальные воды другой страны.
В Раде уверены, что поправки помогут обуздать контрабандистов в прилегающей зоне Украины — так называют морской пояс, прилегающий к территориальному морю, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль.
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