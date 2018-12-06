Украинским кораблям разрешили стрелять на поражение

За соответствующие поправки в закон «О прилегающей зоне Украины» проголосовали 244 депутата.

Кроме того, документ предусматривает право пограничников останавливать, осматривать, задерживать и даже преследовать суда-нарушители, чтобы привлечь экипаж к ответственности. Согласно закону погоня прекращается, когда судно зайдет в территориальные воды другой страны.

В Раде уверены, что поправки помогут обуздать контрабандистов в прилегающей зоне Украины — так называют морской пояс, прилегающий к территориальному морю, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль.