Умерла народная артистка РСФСР Галина Анисимова

Анисимова сыграла в театре несколько десятков ведущих ролей в спектаклях по классическим и современным пьесам. Коллектив театра приносит соболезнования родным и близким актрисы. О дате и времени прощания будет сообщено позже.

Галина Анисимова училась во ВГИКе, а затем в театральном училище имени Щукина, после окончания которого в 1952 году связала свою жизнь с Театром имени Маяковского.