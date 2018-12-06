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Умерла народная артистка РСФСР Галина Анисимова 

РИА Новости + ещё 7 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Народная артистка РСФСР Галина Анисимова скончалась на 90-м году жизни, сообщили в четверг РИА Новости в Театре имени Маяковского, где работала актриса.
Анисимова сыграла в театре несколько десятков ведущих ролей в спектаклях по классическим и современным пьесам. Коллектив театра приносит соболезнования родным и близким актрисы. О дате и времени прощания будет сообщено позже.
Галина Анисимова училась во ВГИКе, а затем в театральном училище имени Щукина, после окончания которого в 1952 году связала свою жизнь с Театром имени Маяковского.
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