Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умерла Галина Анисимова
Умерла Галина Анисимова

Глава МИД Канады раскритиковала Москву на русском языке 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд подвергла критике Россию за инцидент в Керченском проливе, обратившись в ходе заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ к российскому министру Сергею Лаврову на русском языке.
«Сергей Викторович, я должна вам прямо сказать», — сказала она по-русски, но затем снова перешла на английский язык. «Канада решительно осуждает действия России, нарушающие судоходство в Азовском море и в Керченском проливе», — передает ее слова «Интерфакс».
Лавров на заседании в свою очередь указал на то, что все выходки киевского режима прощаются его западными покровителями, передает РИА «Новости».
«Это в полной мере относится к недавней провокации, устроенной ВМС Украины в Черном море, и к активным военным приготовлениям вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе», — сказал глава российского МИД.
Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны у Керченского пролива.
После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории Украина ввела режим военного положения на 30 суток.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, что таким образом украинский лидер Петр Порошенко пытался удержать власть и саботировать выборы президента, однако эти планы провалились.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Порошенко объявил о передислокации подразделений к границе России В ЕК назвали Россию главным дезинформатором в Европе Германия выступила против ужесточения антироссийских санкций
Комментарии29
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине заявили о согласии НАТО на ввод кораблей в Азов
Украина перебрасывает десантников к границе с Россией20
Британия может отказаться от Brexit20
Умерла Галина Анисимова1
Появились первые версии ЧП в московской школе3
Видео
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
02:46
Медведев рассказал о новогодних планах
Политика
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
01:26
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью
Общество
В Госдуме проходит встреча депутатов и рэперов
Политика
00:45
Задержанного школьника увезли на машине скорой помощи
Происшествия
08:45
«Он говорил с кустом»: почему подросток принес нож в школу
Происшествия Криминал
05:24
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны
В мире Украина
02:51
В московских многоэтажках появятся новые лифты
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение