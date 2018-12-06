Глава МИД Канады раскритиковала Москву на русском языке

«Сергей Викторович, я должна вам прямо сказать», — сказала она по-русски, но затем снова перешла на английский язык. «Канада решительно осуждает действия России, нарушающие судоходство в Азовском море и в Керченском проливе», — передает ее слова «Интерфакс».

Лавров на заседании в свою очередь указал на то, что все выходки киевского режима прощаются его западными покровителями, передает РИА «Новости»

«Это в полной мере относится к недавней провокации, устроенной ВМС Украины в Черном море, и к активным военным приготовлениям вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе», — сказал глава российского МИД.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны у Керченского пролива.

После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории Украина ввела режим военного положения на 30 суток.