Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умерла Галина Анисимова
Умерла Галина Анисимова

Появились первые версии ЧП в школе в Жулебине 

Российская Газета 21 минуту назад
Инцидент в столичной школе в Жулебине мог произойти из-за проблем в семье школьника Данила Горбатенко. Такое предположение высказали корреспонденту "РГ" школьные товарищи мальчика.
"Молчаливый и агрессивный". Так вкратце об отчаявшемся юноше отзываются некоторые его одноклассники. Когда Даня не появился на первом уроке, одноклассники не обратили особого внимания. "Мы дежурили по школе, на перемене спустились на первый этаж, — вспоминает одноклассник парня Федор Козиев. — Там уже дежурили полицейские и врачи". Это было примерно в 08:40. К тому моменту 16-летний юноша с ножом зашел в один из кабинетов. Даня кричал, что покончит с собой, если кто-то к нему подойдет.
Задержанного школьника увезли на машине скорой помощи
СК возбудил дело по факту инцидента в московской школе
С мальчишкой пробовал поговорить уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. "Передавать содержание не буду, — сразу сказал правозащитник. — Юноша в таком состоянии, что с ним должны разговаривать специалисты".
Психологи действительно пробовали наладить контакт, рядом стояли полицейские. Была надежда, что Даня подпустит к себе хоть кого-то. Но парень где-то час ничего конкретного не отвечал. Он сидел с ножом и читал энциклопедию, принесенную из дома.
"Это что-то удивительное, — говорят старшеклассники. Парни и девушки стояли на улице и ждали, чем кончится дело. — С книжкой никогда его не видели. Тем более, с энциклопедией".
Поскольку маму Даня просто прогнал, было решено позвать дедушку. Только его молодой человек согласился хотя бы выслушать. "Даня, не делай глупостей, просто давай поговорим нормально", — просил он внука. Эти несколько слов оказались спасительными. Дюжие полицейские, все это время стоявшие под дверью, почти за пару мгновений отобрали у Дани нож.
К школе тем временем подъехали две "скорые". Одну из них подогнали к запасному выходу. На ней парня увезли в профильный стационар. "На мой взгляд, педагоги сработали грамотно в данной ситуации, — говорит детский омбудсмен. — А вот в причинах инцидента еще предстоит разобраться".
В школе давно обратили внимание на Даню. Одноклассники отмечают: в последние несколько лет с ним что-то случилось. Из улыбчивого мальчика он превратился в замкнутого подростка. На вопросы учителей не реагировал. Порой — просто молчал. Поэтому его даже к доске не вызывали. А вот самостоятельные и контрольные он писал на 4 и 5. С чем была связана замкнутость парня, никто не знал.
Школьная "тусовка" точно знает: он не состоял в "колумбайн-сообществах", не пил и даже курить не пробовал. В соцсетях почти ничего не постил. Но около года назад у него родилась сестра — об этом краем уха слышали одноклассники. Именно после этого Даню стало не узнать.
Российская Газета: последние новости
Инцидентом на борту самолета с группой "Чайф" занялись следователи В Тбилиси найден мертвым один из соратников Саакашвили Минфин: Доверие зарубежных инвесторов к госдолгу РФ сохраняется
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине заявили о согласии НАТО на ввод кораблей в Азов399
Украина перебрасывает десантников к границе с Россией19
Британия может отказаться от Brexit20
Умерла Галина Анисимова
Глава МИД Канады раскритиковала Москву на русском29
Видео
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
02:46
Медведев рассказал о новогодних планах
Политика
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
01:26
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью
Общество
В Госдуме проходит встреча депутатов и рэперов
Политика
00:45
Задержанного школьника увезли на машине скорой помощи
Происшествия
08:45
«Он говорил с кустом»: почему подросток принес нож в школу
Происшествия Криминал
05:24
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны
В мире Украина
02:51
В московских многоэтажках появятся новые лифты
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение