В рамках цього процесу бойові частини та підрозділи Збройних Сил України передислоковуються на найбільш небезпечні напрямки по усій лінії нашого кордону, щоб посилити оборонні можливості та бути готовими зупинити агресора не втрачаючи ні секунди. — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 декабря 2018 г.