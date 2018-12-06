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Умерла Галина Анисимова
Умерла Галина Анисимова

Порошенко заявил о наращивании войск на границе с Россией 

Говорит Москва + ещё 56 4 часа назад
Об этом президент Украины написал в своём Twitter.
«В рамках этого процесса боевые части и подразделения Вооружённых сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы», — написал Пётр Порошенко.
Он добавил, что такие меры должны усилить оборонные возможности страны.
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