Об этом президент Украины написал в своём Twitter.
«В рамках этого процесса боевые части и подразделения Вооружённых сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы», — написал Пётр Порошенко.
Он добавил, что такие меры должны усилить оборонные возможности страны.
В рамках цього процесу бойові частини та підрозділи Збройних Сил України передислоковуються на найбільш небезпечні напрямки по усій лінії нашого кордону, щоб посилити оборонні можливості та бути готовими зупинити агресора не втрачаючи ні секунди. — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 декабря 2018 г.