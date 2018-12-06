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Главные новости четверга 

Рамблер 1 час назад

Украина разрывает дружбу с Россией

Верховная рада одобрила решение президента Украины Петра Порошенко о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который прекратит действие 1 апреля 2019 года.

Украина перебрасывает десантников к границе с Россией

Порошенко добавил, что такие меры должны усилить оборонные возможности страны.

Умерла Галина Анисимова

"Дорогой Эдисон!" (1986)
Актриса театра Маяковского, народная артистка РСФСР Галина Анисимова скончалась в возрасте 89 лет.

Появились первые версии ЧП в московской школе

Инцидент в столичной школе в Жулебине мог произойти из-за проблем в семье школьника Данила Горбатенко.

Глава МИД Канады раскритиковала Москву на русском

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд подвергла критике Россию за инцидент в Керченском проливе

Украинским кораблям разрешили стрелять на поражение

Верховная рада разрешила морской охране Госпогранслужбы открывать огонь на поражение без предупреждения

ГИБДД просит отложить ввод новых автономеров

Появление в России новых автономеров и изменении нескольких старых может быть перенесено с января на август 2019 года.

Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио

Олимпийский комитет России полагает, что решение Мосгорсуда о восстановлении президента Федерации бобслея Александра Зубкова, идущее вразрез с решением Спортивного арбитражного суда, повлечёт за собой серьёзные санкции.

Китай отвернулся от России

Надежды российских властей найти в Китае замену убегающим западным капиталам оказались тщетными. Китайские инвесторы выводят свои деньги так же, как и все остальные.

Медведев пообещал россиянам рост зарплат

Цифры по росту реальных доходов населения могут показаться скромными, но это объективные данные, указывающие на то, что властям удалось переломить тренд, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Россия бойкотирует Давос

Росконгресс прекратил подготовку мероприятий проекта «Русский дом» на экономическом форуме в Давосе.
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