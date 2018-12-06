Украина разрывает дружбу с Россией
Верховная рада одобрила решение президента Украины Петра Порошенко о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который прекратит действие 1 апреля 2019 года.
Украина перебрасывает десантников к границе с Россией
Порошенко добавил, что такие меры должны усилить оборонные возможности страны.
Умерла Галина Анисимова
"Дорогой Эдисон!" (1986)
Актриса театра Маяковского, народная артистка РСФСР Галина Анисимова скончалась в возрасте 89 лет.
Появились первые версии ЧП в московской школе
Инцидент в столичной школе в Жулебине мог произойти из-за проблем в семье школьника Данила Горбатенко.
Глава МИД Канады раскритиковала Москву на русском
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд подвергла критике Россию за инцидент в Керченском проливе
Украинским кораблям разрешили стрелять на поражение
Верховная рада разрешила морской охране Госпогранслужбы открывать огонь на поражение без предупреждения
ГИБДД просит отложить ввод новых автономеров
Появление в России новых автономеров и изменении нескольких старых может быть перенесено с января на август 2019 года.
Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио
Олимпийский комитет России полагает, что решение Мосгорсуда о восстановлении президента Федерации бобслея Александра Зубкова, идущее вразрез с решением Спортивного арбитражного суда, повлечёт за собой серьёзные санкции.
Китай отвернулся от России
Надежды российских властей найти в Китае замену убегающим западным капиталам оказались тщетными. Китайские инвесторы выводят свои деньги так же, как и все остальные.
Медведев пообещал россиянам рост зарплат
Цифры по росту реальных доходов населения могут показаться скромными, но это объективные данные, указывающие на то, что властям удалось переломить тренд, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Россия бойкотирует Давос
Росконгресс прекратил подготовку мероприятий проекта «Русский дом» на экономическом форуме в Давосе.